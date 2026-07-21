Quelques dizaines de femmes et quelques hommes ont protesté mardi soir à Bellinzone contre la violence domestique. La manifestation visait à sensibiliser la population aux féminicides en constante hausse dans le canton.
Les manifestants répondaient à l’appel du groupe féministe «Unies contre la discrimination de genre». Soutenu notamment par le MPS (Mouvement pour le socialisme) le rassemblement entendait dénoncer ce genre de violence contre laquelle les femmes ne sont pas encore suffisamment protégées.
On compte déjà 17 féminicides en 2026 en Suisse et trois au Tessin dont le dernier le 9 juillet à Faido. Une femme a été victime de son ex-mari qui s’est ensuite suicidé lors d’une explosion spectaculaire à Lottigna dans le Val Blenio.
Les manifestants revendiquent aussi la reconnaissance de ces crimes, sans qu'ils soient minimisés par les médias ou les institutions, l'amélioration des mesures de protection des femmes qui vivent en situation de danger, le renforcement de la prévention, la garantie d'interventions rapides ainsi que le financement de structures accessibles à toutes les femmes ayant besoin de protection.
«La lutte continue»
«La culture sexiste est encore trop présente au Tessin, même dans les lieux publics», ont dénoncé les organisatrices. Selon elles, «le canton doit faire davantage et déployer plus de moyens pour contrer la violence domestique.»
Il s'agit aussi de concentrer davantage l'attention sur les victimes et non sur les auteurs des crimes comme cela a été le cas lors du féminicide commis le 9 juillet à Faido. «La mémoire ne suffit pas, la lutte continue», ont conclu les femmes du collectif féministe. Parmi les récentes mesures introduites au niveau national, depuis le 1er mai, il faut mentionner le numéro 142 qui vient au secours des femmes victimes de violence.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
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022 338 24 80
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0840 11 01 10
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Non—stop
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Consultation médico-légale
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