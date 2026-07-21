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«La lutte continue»
Après le féminicide de Faido, des manifestants haussent le ton

Des manifestants ont protesté mardi à Bellinzone après le 3e féminicide de 2026 au Tessin. Ils appellent à renforcer la protection des femmes et dénoncent une culture sexiste encore trop répandue dans le canton.
Publié: il y a 8 minutes
Des manifestants ont protesté mardi à Bellinzone après le 3e féminicide de 2026 au Tessin.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Quelques dizaines de femmes et quelques hommes ont protesté mardi soir à Bellinzone contre la violence domestique. La manifestation visait à sensibiliser la population aux féminicides en constante hausse dans le canton.

Les manifestants répondaient à l’appel du groupe féministe «Unies contre la discrimination de genre». Soutenu notamment par le MPS (Mouvement pour le socialisme) le rassemblement entendait dénoncer ce genre de violence contre laquelle les femmes ne sont pas encore suffisamment protégées.

On compte déjà 17 féminicides en 2026 en Suisse et trois au Tessin dont le dernier le 9 juillet à Faido. Une femme a été victime de son ex-mari qui s’est ensuite suicidé lors d’une explosion spectaculaire à Lottigna dans le Val Blenio.

Les manifestants revendiquent aussi la reconnaissance de ces crimes, sans qu'ils soient minimisés par les médias ou les institutions, l'amélioration des mesures de protection des femmes qui vivent en situation de danger, le renforcement de la prévention, la garantie d'interventions rapides ainsi que le financement de structures accessibles à toutes les femmes ayant besoin de protection.

«La lutte continue»

«La culture sexiste est encore trop présente au Tessin, même dans les lieux publics», ont dénoncé les organisatrices. Selon elles, «le canton doit faire davantage et déployer plus de moyens pour contrer la violence domestique.»

Il s'agit aussi de concentrer davantage l'attention sur les victimes et non sur les auteurs des crimes comme cela a été le cas lors du féminicide commis le 9 juillet à Faido. «La mémoire ne suffit pas, la lutte continue», ont conclu les femmes du collectif féministe. Parmi les récentes mesures introduites au niveau national, depuis le 1er mai, il faut mentionner le numéro 142 qui vient au secours des femmes victimes de violence.

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Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

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