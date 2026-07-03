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Après le sommet du G7
Un sondage choc estime des pertes géantes pour les restaurateurs genevois

Le G7 à Evian a laissé des traces à Genève. Selon un sondage de la SCRHG, les cafés-restaurants ont subi d’importantes pertes pendant le sommet. La faîtière réclame désormais une indemnisation.
Publié: 18:25 heures
Les cafés et restaurants genevois haussent le ton après de lourdes pertes imputées au sommet du G7.
Photo: AP Photo/Laurent Cipriani
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Le sommet du G7 à Evian continue de faire du bruit à Genève. Maintenant que les leaders sont partis, que les manifestants sont rentrés et que les barricades sont tombées, l'heure est venue de faire les comptes. Un sondage de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève (SCRHG), mené auprès de 200 membres, révèle l'ampleur de la perte estimée pour les cafés-restaurants de la ville.

Au bout du lac, les périmètres de sécurité, les restrictions de circulation et la crainte de débordements liés au sommet d'Evian ont causé d'importantes pertes pour les différents établissements du canton. Du côté de la restauration, près de neuf établissements sur dix assurent avoir vu leur chiffre d'affaires fondre pendant le G7, qui s'est tenu du 15 au 17 juin 2026.

Plus de 18'000 francs de perte

Les pertes moyennes déclarées atteignent quasiment la moitié du chiffre d'affaires habituel, avec une chute estimée à 49,2%. Au total, la perte moyenne est estimée à 18'615 francs par établissement.

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Alors que près de 30% des établissements interrogés ont dû fermer partiellement ou totalement leurs locaux, six sur dix ont réduit leur activité. Du côté du quartier des Nations, certains restaurateurs estiment leurs pertes entre 60 et 80%, rapporte Simon Brandt, directeur de la SCRHG, à la «Tribune de Genève». Une chute qui s'explique par les nombreux employés restés en télétravail durant cette période.

Sécurité et inquiétude

En plus du manque à gagner, certains établissements déplorent avoir dû mettre la main au porte-monnaie pour mettre en place des mesures de sécurité préventives, comme des palissades. Ces dépenses sont estimées à 8043 francs en moyenne, toujours selon le sondage.

Fâchée, la faîtière souhaite que le fonds cantonal de 6 millions de francs alloué pour les dégâts liés au sommet puisse également couvrir les pertes d'exploitation. Quelques semaines après la fin du G7, les terrasses genevoises s'en mordent encore les doigts.

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