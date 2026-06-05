Au programme de ce vendredi 5 juin: deux députés craignent la venue de Rima Hassan, des cas de gale signalés dans la Broye, une nouvelle audition pour les Moretti, un automobiliste blessé dans le Jura, et, enfin, Rafel Navarro réclame plus d'agressivité à ses joueuses.

Après la météo chaotique de cette semaine, le week-end s'annonce plus clément et plus doux. Pour terminer la semaine en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses de ce vendredi 5 juin. On est parti!

1 Deux élus UDC demandent un contrôle pour la venue de Rima Hassan

Le député UDC bernois Maxime Ochsenbein et le député suppléant jurassien Pierre-Alain Droz – exclu du parti en 2025 – ont déposé une dénonciation pénale et un signalement urgent auprès du Ministère public de la Confédération concernant la venue en Suisse de l’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, rapporte le «Journal du Jura». Ils demandent aux autorités d’examiner si sa participation à une conférence à Genève, le 8 juin et sa visite du Palais fédéral, le lendemain, présentent des risques pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou la lutte contre la propagande en faveur d’organisations terroristes. Invitée en Suisse par le conseiller aux Etats genevois Carlo Sommaruga (PS), Rima Hassan fait l'objet de poursuites de la justice française pour apologie présumée du terrorisme, elle comparaitra le 7 juillet. Maxime Ochsenbein et Pierre-Alain Droz sollicitent l’étude d’éventuelles mesures de contrôle, de restriction ou d’interdiction si les conditions légales sont réunies.

2 La Broye touchée par plusieurs foyers de gale dans des écoles et des crèches

Plusieurs structures d’accueil et écoles de la Broye font face depuis avril à une série de cas de gale, rapporte «La Liberté». Cette maladie cutanée contagieuse, transmise par contact rapproché, a conduit les établissements à renforcer les mesures d’hygiène et à limiter les interactions entre enfants. Les parents et personnels dénoncent toutefois un manque de clarté et des consignes parfois variables, notamment sur la durée de quarantaine des enfants et les protocoles de retour en classe ou en crèche. Les autorités sanitaires vaudoises précisent au journal qu’il ne s’agit pas d’une épidémie mais de «flambées», la gale n’étant pas à déclaration obligatoire et restant relativement fréquente. Les autorités insistent sur le fait que la maladie est bénigne mais très contagieuse, surtout chez les très jeunes enfants. En Suisse, divers foyers de gale ont été constatés ces dernières années, dans des crèches à Winterthour en 2023 ou dans les casernes militaires de Gossau en 2024 et de Kloten en 2025.

3 Le couple Moretti à nouveau auditionné à Sion

Jessica et Jacques Moretti sont à nouveau auditionnés, ce vendredi à Sion, dans le cadre de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana. Les époux français ont déjà été entendus à deux reprises depuis l'ouverture de l'enquête pénale les visant. Jacques Moretti, qui devait être entendu une nouvelle fois en avril, avait finalement été exempté pour raisons médicales. Cette double audition se tient deux jours après celle de l'ancien municipal en charge des constructions de la commune de Chermignon (2013-2016).

4 Accident grave au col des Rangiers, un conducteur héliporté

Un accident s'est produit jeudi vers 15h35 au col des Rangiers, rapporte «Le Quotidien jurassien» Un automobiliste, qui circulait de La Malcôte vers les Rangiers, a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage pour une raison encore inconnue. La voiture a percuté le talus situé à droite de la chaussée avant de se retourner et de finir sur le toit quelques mètres plus loin. Grièvement blessé, le conducteur a été pris en charge par les secours puis héliporté par la Rega à l'Hôpital universitaire de Bâle. La police cantonale jurassienne s'est rendue sur place pour les constatations. La route a été fermée environ trois heures afin de permettre l'intervention des secours et les opérations de police.

5 Rafel Navarro veut des Suissesses plus agressives sur le terrain

Pour le sélectionneur national Rafel Navarro, les Suissesses ne sont pas encore assez agressives ni suffisamment combatives dans leur jeu. «Nous devons devenir un peu plus difficiles à affronter sur le terrain, moins gentilles», déclare-t-il dans une interview accordée à la «Neue Zürcher Zeitung». Selon lui, le fair-play reste important. Mais lorsqu'une adversaire est au sol, les joueuses sont généralement capables de savoir si elle a réellement été touchée ou non. Navarro souhaite renforcer la mentalité de gagnantes au sein de l'équipe. «La volonté de gagner doit être une valeur permanente, et pas seulement le jour du match», dit le sélectionneur. A ses yeux, même lors d'un simple exercice d'échauffement, il est extrêmement important de chercher à gagner.