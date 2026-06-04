Breel Embolo peut rejoindre le reste de l'équipe de Suisse aux Etats-Unis, annonce l'ASF jeudi soir. L'attaquant de la Nati arrivera vendredi à San Diego.

Blick Sport

L'attente autour de Breel Embolo prend fin. L'ASF a annoncé jeudi soir que «le visa de Breel Embolo a été approuvé». L'attaquant de la Nati pourra se rendre aux Etats-Unis vendredi, apprend-t-on dans le communiqué. «Il est prévu qu’il rejoigne l’équipe vendredi soir (heure locale américaine).»

Samedi, la Suisse disputera son dernier match amical de préparation face à l'Australie à San Diego (21h en Suisse). L'affaire Breel Embolo devrait ainsi prendre fin après plusieurs jours de rebondissements. Pour rappel, le joueur du Stade Rennais n'avait pu partir avec l'équipe de Suisse mardi, après un problème avec son ESTA.