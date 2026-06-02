Breel Embolo bloqué à Zurich à cause d'une condamnation?

Bloqué à l'aéroport de Zurich, Breel Embolo n'a pas pu accompagner la Nati aux États-Unis. Sa condamnation prononcée ce printemps pourrait être à l'origine des difficultés rencontrées avec son autorisation de voyage.

Gian-Andri Baumgartner , Christian Finkbeiner et Yannick Peng

Mardi en début d'après-midi, l'équipe de Suisse a pris la direction des États-Unis sans Breel Embolo. L'attaquant de 29 ans a été stoppé à la dernière minute à l'aéroport de Zurich. En cause: son autorisation électronique de voyage (ESTA), indispensable pour entrer sur le territoire américain, doit faire l'objet d'un nouvel examen. L'information a été communiquée par l'Association suisse de football (ASF).

Selon l'ASF, la demande ESTA d'Embolo était encore approuvée mardi matin. Mais à 10h30, soit quelques heures avant le décollage, la situation a changé. L'attaquant n'était plus autorisé à embarquer. Il n'apparaît ainsi pas sur la photo d'équipe réalisée à l'aéroport de Zurich peu avant le départ de la sélection.

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L'ASF indique être en contact avec les autorités compétentes. «Nous partons du principe que Breel pourra encore voyager aujourd'hui ou demain afin de rejoindre l'équipe.» En milieu d'après-midi, vers 16 heures, la fédération a ajouté: «Nous n'avons évidemment pas laissé Breel seul. Il est accompagné par un collaborateur de notre agence de voyages».

L'entrée aux États-Unis avait été autorisée l'an dernier

Les citoyens suisses n'ont pas obligatoirement besoin d'un visa pour entrer et séjourner aux États-Unis. «Les voyageurs bénéficiant du programme d'exemption de visa doivent obtenir une autorisation via le système électronique d'autorisation de voyage (Electronic System for Travel Authorization, ESTA)», rappelle le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur son site internet.

Reste à comprendre pourquoi l'autorisation ESTA d'Embolo pose désormais problème. L'an dernier, la sélection suisse s'était déjà rendue aux États-Unis pour disputer deux matches amicaux avec l'attaquant monégasque. Celui-ci avait d'ailleurs marqué contre le Mexique (4-2), puis face aux États-Unis (4-0).

Mais dans le questionnaire ESTA, qui vise à déterminer l'admissibilité des visiteurs à se rendre aux États-Unis, figure notamment la question suivante: «Avez-vous déjà été arrêté ou condamné pour une infraction ayant causé des dommages matériels importants ou un préjudice grave à une autre personne ou à une autorité publique?» Or, depuis le printemps 2026, Embolo fait officiellement l'objet d'une condamnation. À la suite d'un incident survenu en 2018, l'attaquant a été reconnu coupable de menaces répétées.

La même autorisation que lors du précédent voyage?

Une autorisation ESTA est généralement valable durant deux ans. Il est donc possible qu'Embolo ait tenté de voyager avec la même autorisation que celle utilisée lors du précédent déplacement de la sélection aux États-Unis, il y a un an. À ce stade, il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse.

En revanche, tant que le statut de la demande ESTA d'Embolo reste «en cours d'examen», il ne peut actuellement pas entrer sur le territoire américain. Le meilleur buteur en activité de la Nati (24 buts en 86 sélections) n'est toutefois pas un cas isolé. Les autorités américaines se réservent le droit de procéder à tout moment à une nouvelle vérification de n'importe quelle demande.