Breel Embolo a été définitivement condamné pour menaces multiples liées à une bagarre en 2018. Le Tribunal fédéral n’a pas été saisi, et une période probatoire de deux ans commence.

Ramona Bieri

L’automne dernier, Breel Embolo a de nouveau comparu devant le tribunal pour une affaire de bagarre impliquant un groupe de jeunes hommes et femmes en 2018. Le jugement de première instance a été confirmé à l’issue de cette audience: il a été reconnu coupable de menaces multiples et condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 45 jours-amende à 3000 francs. «Je respecte la décision du tribunal», avait alors commenté la star de l’équipe nationale.

Il aurait pu poursuivre la procédure en déposant un recours auprès du Tribunal fédéral. Comme on l’a appris récemment, Breel Embolo y a renoncé. Selon le «BZ Basel», le jugement est donc désormais définitif. Une période probatoire de deux ans débute à partir de maintenant.

Une affaire qui date de 2018

Cette affaire au long cours, qui remonte à 2018, est donc close. A l’époque, Breel Embolo se trouvait en voiture avec des connaissances lorsqu’une femme s’était approchée de la vitre du véhicule pour lui demander une photo. Il avait accepté la demande. Il avait ensuite proposé à une autre femme de poser avec lui. Celle-ci avait refusé, ce qui avait provoqué le rire d’un homme en arrière-plan. Une situation qui n’avait pas plu à Breel Embolo, lequel était alors sorti de la voiture et avait proféré des menaces, à l’origine de la condamnation.