Le président de la Confédération est invité par Emmanuel Macron à participer à la journée « sociale » du G7, mardi 16 juin, avec dîner à la clé.

Guy Parmelin a au moins gagné une invitation au G7

Guy Parmelin a au moins gagné une invitation au G7

Richard Werly Journaliste Blick

C'est déjà ça! Guy Parmelin ne sera pas seulement le spectateur du sommet du G7 d'Evian, dont Genève et la Suisse redoutent les conséquences logistiques et sécuritaires, avec la manifestation prévue dimanche sur les bords du Léman. Le président de la Confédération pourra traverser le lac mardi 16 juin pour participer à l'après-midi du sommet consacrée aux questions sociales et aux échanges avec les grands pays partenaires du G7. Il sera ensuite convié au dîner de ce mardi, auquel devraient assister tous les chefs d'Etat et de gouvernement présents, dont Donald Trump.

La Confédération aura-t-elle son mot à dire, surtout si le week-end a été violent à Genève? A priori, non. Pas question d'aborder, lors des échanges à Evian, les aspects logistiques et financiers du sommet. «Nous sommes reconnaissants à la Suisse pour ses efforts et sa mise à disposition de l'aéroport de Genève», explique-t-on à l'Elysée, pour signifier que le débat est clos.



Guy Parmelin pourra donc toujours essayer, en marge du sommet, de faire passer quelques messages à Emmanuel Macron sur le coût de ce G7 alpin et ses conséquences problématiques pour la Suisse. Mais ce sera sans doute peine perdue. La main tendue de la France est une victoire diplomatique helvétique qui, dans les faits, aura surtout la forme d'un strapontin pour Parmelin.