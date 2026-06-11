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Le plan dévoilé à Genève
La Suisse déploie ses forces pour sécuriser le sommet du G7

La Suisse renforce sa sécurité pour le G7 d'Evian. Genève, porte d'entrée des délégations internationales, mobilise des milliers d'agents. Contrôles renforcés dès vendredi à la frontière.
Publié: 11:02 heures
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Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
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Les forces de l'ordre activent des contrôles douaniers stricts à la frontière dès ce vendredi.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Police, armée, douanes: les forces suisses sont prêtes à assurer la sécurité du pays et des délégations des plus grandes puissances économiques mondiales qui atterriront à Genève pour se rendre au Sommet du G7 d'Evian (F). Des milliers de personnes sont mobilisées.

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L'aéroport est «la porte d'entrée» du Sommet de trois jours qui s'ouvre lundi à Evian-les-Bains et «la carte de visite de la Suisse», a déclaré jeudi devant les médias Alain Gaschen, délégué du Conseil fédéral pour le G7. Si le travail opérationnel se passe très bien avec la France, aucun accord n'a été trouvé à ce jour concernant la répartition des coûts, a-t-il souligné à deux pas du tarmac.

La Suisse assurera la sécurité lors du déplacement des délégations par la route et les airs. A la différence du Sommet du G8 de 2003, ces délégations seront toutes hébergées en France, ce qui limitera l'impact de l'événement pour notre pays, a relevé M. Gaschen. Reste que les déplacements au bout du lac seront touchés, notamment en raison du renforcement des contrôles à la frontière dès vendredi.

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