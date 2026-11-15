La plateforme tessinoise Funere reprend à grande échelle des faire-part de décès publiés par des journaux suisses, sans accord des éditeurs ni des familles. Tamedia, la NZZ et Somedia examinent désormais des mesures juridiques.

Une boîte tessinoise choque en publiant des avis de décès à l'insu des familles

Une boîte tessinoise choque en publiant des avis de décès à l'insu des familles

En bref Funere.com copie des faire-part de décès de journaux suisses et facture ses offres commémoratives

Tamedia, CH Media, la NZZ et Somedia n'ont pas approuvé la reprise et examinent des mesures juridiques

Le patron de Funere, Soldati, siège depuis 2017 au conseil d'administration de Corriere del Ticino Holding, au Tessin

Lino Schaeren

A la mort de son père, un lecteur de Blick publie un faire-part de décès dans le journal, comme le veut la tradition. Mais peu après, le même avis de décès réapparaît sur Internet, reproduit mot pour mot, sur un site totalement inconnu de ses proches. Juste en dessous, une proposition pour le moins surprenante: planter un arbre pour 50 francs. Ni la famille ni le journal n'ont été consulté en amont.

Derrière les apparences d'un service pieux destiné à accompagner les familles endeuillées se cache en réalité une attaque frontale contre le secteur suisse de l'édition. Certes, les années des marges confortables dans la presse sont révolues. Mais les faire-part de décès restent une source de revenus essentielle pour les journaux: ces annonces sont payantes et leur version imprimée continue de rapporter. Pour de nombreux lecteurs, elles constituent même l'une des principales raisons de s'abonner à un quotidien local.

C'est précisément dans cette interstice qu'intervient la plateforme funere.com. Celle-ci récupère les annonces, les met gratuitement en ligne et calcule sans gêne pour les utilisateurs ce que coûterait une telle publication dans un journal. Funere cite même un reportage de la RTS selon lequel une annonce dans le journal «24 Heures» coûte 1658 francs. En réponse, l'Association des médias suisses qualifie le comportement du site funéraire de «hautement problématique et nuisible».

Depuis un an, le service est exploité par Funere SA, une société basée à Neggio, au Tessin. Son unique administrateur, Alessandro Soldati, affirme avoir déjà publié 100’000 faire-part de décès. Chaque jour, une centaine de nouvelles annonces viennent s'y ajouter.

Commerce du deuil

Publier un faire-part directement sur la plateforme d'Alessandro Soldati ne coûte rien. L'argent emprunte un autre chemin: celui de la publicité affichée sur les pages récapitulatives, qui cible directement les besoins des héritiers. Les annonces proposent notamment d'évaluer un bien immobilier hérité, d'estimer la valeur de bijoux ou encore de régler la succession d'une entreprise.

Sur son site, Funere promet qu'aucune publicité ne vient polluer les pages commémoratives. Mais les conditions d'utilisation comportent un détail supplémentaire décisif: aucune publicité de tiers. Sous le nom du défunt apparaissent en revanche deux offres commerciales: un arbre commémoratif à 50 francs et des fleurs de deuil dès 89 francs. Les conditions d'utilisation présentent cette autopromotion comme des «gestes commémoratifs».

L'ampleur de la récupération des faire-part par le site d'Alessandro Soldati ressort d'un échantillon réalisé sur les portails de CH Media, Tamedia et la NZZ. A quelques exceptions près, les annonces y sont reprises le jour même sur funere.com. Mais certains éléments disparaissent au passage: la plateforme ne reproduit jamais les photos des défunts ni les adresses de condoléances, tout en reprenant l'intégralité du texte des annonces.

«Nous ne publions les photos et les adresses que si la famille le souhaite», explique Alessandro Soldati. L'absence de photographies pourrait aussi s'expliquer par des considérations juridiques: celles-ci sont en principe protégées par le droit d'auteur, contrairement aux textes ordinaires des faire-part de décès, dont le statut juridique est moins clair.

La double morale de Funere

Interrogé, Alessandro Soldati justifie son modèle commercial par l'envie de donner aux gens ce dont ils ont besoin: un service connu, gratuit et durable. Funere estime ne rien retirer à personne et se dit ouvert au dialogue. La plateforme se contente, selon elle, d'utiliser des sources publiques, dont les informations ne sont la propriété exclusive de personne. Toute personne qui demande la suppression d'une annonce l'obtient dans un délai de 48 heures ouvrables.

Pourtant, une ligne dans les conditions d'utilisation supprimée récemment révélait une étonnante double morale: Funere interdisait strictement à ses visiteurs d'utiliser des «scripts automatisés» ou de copier des données à des «fins commerciales». Autrement dit, le site refusait aux autres exactement ce qu'il fait lui-même avec les journaux.

Interpellé à ce sujet, Alessandro Soldati fait machine arrière. Il reconnait que cette clause était «trop large»: «Nous l'avons reformulée plus clairement.» Dans la nouvelle version des conditions d'utilisation, Funere revendique désormais une protection uniquement pour son design et son code informatique.

Les éditeurs se réveillent doucement

Alors que Funere puise dans leurs publications, les éditeurs sont jusqu'ici restés passifs. Une enquête menée auprès de Tamedia, CH Media, de la «NZZ» et de Somedia révèle qu'aucun d'entre eux n'a autorisé la reprise des faire-part de décès publiés sur ses sites. Les protections techniques sont soit inexistantes, soit inefficaces. Lorsque des proches indignés contactent les journaux, ceux-ci les renvoient vers Funere: à eux de demander directement la suppression de l'annonce.

Pourquoi une telle passivité? Somedia a sa réponse: les faire-part de décès ne représentent plus qu'une part résiduelle de son chiffre d'affaires publicitaire. Et lorsque les enjeux financiers restent modestes, les éditeurs hésitent à engager des procédures judiciaires. Mais l'enquête de Blick fait bouger les lignes: Tamedia, la NZZ et Somedia étudient tous les trois des mesures juridiques.

Une action en justice n'est pas nécessairement vouée à l'échec. La reprise, par des moyens techniques et sans effort personnel raisonnable, d'un travail déjà réalisé et prêt à être commercialisé peut constituer un acte de concurrence déloyale. Aucune plainte n'a encore été déposée à ce jour. Mais l'Association des éditeurs confirme que l'affaire Funere fait désormais l'objet de réflexions juridiques concrètes. Reste qu'il faut s'armer de patience: une plainte visant un portail similaire, sans lien avec Funere, est entre les mains du Ministère public bernois depuis 2019.

Une affaire familiale

La facette la plus explosive de l'affaire se joue au Tessin. Le fondateur de Funere entretient des liens étroits avec un groupe de presse local. Depuis 2017, Alessandro Soldati siège au conseil d'administration de Corriere del Ticino Holding, la société faîtière du groupe tessinois. Selon le registre du commerce, celle-ci a pour objectif de détenir des participations dans le secteur des médias afin de favoriser la croissance et la diffusion du «Corriere del Ticino». Son père, Fabio Soldati, en est le vice-président.

Alessandro Soldati se défend en mettant en avant la structure de l'entreprise: la holding n'aurait aucune fonction opérationnelle. Il ne siège pas au conseil d'administration de la maison d'édition et ne s'occupe pas non plus de son activité publicitaire. Son père, Fabio Soldati, affirme toutefois qu'une vérification a été menée en interne par la société opérationnelle afin de déterminer si les activités de son fils étaient contraires à la loi. Conclusion: elles ne le sont pas.

Les faire-part de décès du «Corriere del Ticino» se retrouvent eux aussi sur funere.com, ce que le journal confirme. La réaction du directeur de la maison d'édition Paolo Tacconi tient en quelques mots: une décision sur le fond serait «prématurée pour le moment».