Un automobiliste de 49 ans est mort mardi matin à Madiswil (BE) après avoir dévié sur la voie opposée et percuté un camion. La police bernoise enquête sur les circonstances et recherche des témoins.

En bref Une voiture s’est retrouvée sur la voie opposée à Madiswil (BE) et a percuté frontalement un camion

Selon les recherches de Blick, le défunt était père de famille et CEO d’une entreprise

Voulait-il dépasser un véhicule roulant à 45 km/h?

Ralph Donghi

Un bruit sourd a retenti mardi peu après 7h30 au petit matin, lorsqu’une voiture circulant sur la route limitée à 60 km/h entre Gutenburg (BE) et Madiswil (BE) a dévié sur la voie opposée et a percuté de plein fouet un camion.

Le conducteur a été si grièvement blessé qu'il est décédé sur place. Il circulait en direction de Madiswil.

Mercredi, la plupart des habitants de la région connaissaient déjà l'identité du défunt: «C'est un choc pour nous tous», déclare tristement un habitant à Blick. «C'était un père de famille et le CEO d'une entreprise renommée.»

Il avait repris l’entreprise il y a six ans

Mercredi après-midi, le visage souriant du défunt s’affiche d’ailleurs toujours sur la page d’accueil du site de la société. Dans la rubrique «Notre philosophie», il y est cité en tant que directeur: «Honnêteté, ouverture et confiance alliées à la tradition et à l’innovation: c’est ainsi que nous créons de la valeur ajoutée.»

Il y a six ans, cet entrepreneur avait repris la direction de cette entreprise fondée en 1957, incarnant ainsi la troisième génération à sa tête. Selon les témoignages recueillis par Blick, il arrivait presque chaque matin au travail vers 7h45. Mais ce mardi-là, il ne s’est pas présenté. Plus tard dans la journée, la police a finalement contacté l’entreprise pour annoncer son décès dans l’accident. Sous le choc et plongée dans le deuil, la direction n’a pas souhaité s’exprimer.

Une tentative de dépassement?

La police cantonale bernoise enquête désormais pour déterminer pourquoi le quadragénaire s’est déporté sur la voie inverse. Dans ce cadre, un appel à témoins a été lancé, visant tout particulièrement le conducteur ou la conductrice d’un véhicule limité à 45 km/h qui se trouvait sur les lieux au moment de l’impact.

Toute autre personne pouvant fournir des informations utiles est également priée de se manifester. Selon les informations de Blick, une hypothèse circule toutefois avec insistance parmi les habitants de la région: l’automobiliste aurait-il tenté un dépassement, se retrouvant ainsi sur la voie opposée?

Selon la police cantonale, une chose est sûre: après l’accident, la voiture a pivoté et s’est immobilisée sur la chaussée. Le conducteur est resté coincé dans le véhicule et a dû être libéré par des sapeurs-pompiers. Malgré l'intervention immédiate des témoins et les premiers soins prodigués par les ambulanciers, il est décédé sur les lieux de l’accident. Le tronçon routier a dû être fermé pendant plusieurs heures. Le camion se trouvant à proximité immédiate des voies ferrées, les trains ont dû réduire leur vitesse.

Mercredi, seuls une bougie blanche, un bâton multicolore légèrement décoré, une plume et quelques morceaux de bois attachés les uns aux autres rappellent la mémoire du disparu. «C’était quelqu’un de formidable», conclut un habitant. «Il va nous manquer à tous.»