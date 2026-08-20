Au programme de ce jeudi 20 août: un risque de pénurie de poires à Botzi, un allégement des normes de construction à Blatten, la hausse de la TVA pour l'armée sera examinée, une décision sur les centres de retour d'asile et, pour finir en beauté, une soirée foot suisse.

La Bénichon risque d'être secouée... par une pénurie de poires à Botzi!

La Bénichon risque d'être secouée... par une pénurie de poires à Botzi!

Pour bien commencer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir cette petite sélection d'actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 20 août.

1 Une Bénichon sans poires à Botzi?

Les Fribourgeois tremblent: la traditionnelle fête de la Bénichon de cet automne pourrait ne pas être comme les autres. Dans les colonnes de «La Liberté», un producteur fribourgeois a alerté d'un risque de pénurie... de poires à Botzi. La canicule et les sécheresses à répétition ont mis à mal la production de cette variété de poire, qui accompagne le typique ragoût d'agneau servi dans le menu de la Bénichon. Les fruits déjà récoltés seraient d'ailleurs plus petits que d'habitude, rentrant tout juste dans les normes imposées par l'appellation d'origine protégée (AOP).

2 Reconstruction simplifiée à Blatten

Bonne nouvelle pour les habitants de Blatten (VS): la reconstruction de leur logement sera facilitée, révèle le groupe CH média. La Confédération a décidé d'assouplir l'application de la loi sur les résidences secondaires. Concrètement, toute personne qui a perdu son logement, érigé selon les anciennes normes, dans l'éboulement de 2025 aura l'autorisation de le construire n'importe où dans la vallée. Les communes conserveront toutefois un droit de veto.

3 La hausse de la TVA pour l'armée examinée

La commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats se penchera à la fin de l’année sur la création d’un fonds destiné à l’armement, rapportent jeudi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Un projet porté par le ministre de la Défense, Martin Pfister. Plutôt que d’augmenter la TVA pour financer l'armée, le fonds serait dans un premier temps alimenté exclusivement par des ressources provenant du budget ordinaire. La commission doit examiner cette proposition pour la première fois cette semaine.

4 Beat Jans écarte pour l'heure les centres de retour

La Suisse ne devrait pas mettre en place de sitôt des centres de retour pour les requérants d’asile déboutés dans des pays tiers. C'est ce qu'a déclaré Beat Jans dans une interview accordée ce jeudi à la «Neue Zürcher Zeitung». Le conseiller fédéral socialiste estime qu’«à ce jour, il n’existe pas un seul modèle fonctionnel en Europe». Il affirme ne pas fermer les portes à cette idée, à condition de respecter une série de critères légaux, économiques et logistiques.

5 Sion affronte Amsterdam à domicile

Les mordus du ballon rond suisse vont se régaler ce soir. A 20h15, le FC Sion affrontera à domicile l'Ajax Amsterdam en barrage aller de la Conference League, Lugano recevra l'équipe israélienne Maccabi Tel-Aviv à 20h30, tandis que Saint-Gall volera jusqu'au Danemark pour jouer contre le FC Nordsjaelland à 19h00. Enfin, le champion suisse en titre, Thoune, espère obtenir son ticket pour l'Europa League, en disputant un match contre le Lech Poznan à 19h en Pologne.