Franz Ruppen n’exclut pas de briguer le siège de Guy Parmelin au Conseil fédéral. Le conseiller d’Etat valaisan UDC annoncera sa décision avant l’échéance du 23 octobre fixée par son parti.

Le Valaisan Franz Ruppen envisage une candidature surprise au Conseil fédéral pour l’UDC

Le Valaisan Franz Ruppen envisage une candidature surprise au Conseil fédéral pour l’UDC

Qui succédera à Guy Parmelin?

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat valaisan Franz Ruppen pourrait être l'un des candidats surprise à la succession de Guy Parmelin. Le Haut-Valaisan dit «vouloir réfléchir». Il rendra sa réponse en fin de semaine prochaine, soit avant la date butoir fixée par son parti, l'UDC.

Dimanche soir, dans l'émission «SonnTalk» diffusée sur les quatre chaînes de télévision régionales suisses du groupe CH Media (TeleZüri, TeleBärn, Tele M1 et TVO), la conseillère aux Etats st-galloise UDC Esther Friedli a cité le nom de Franz Ruppen parmi les personnalités de son parti qui pourraient intégrer le Conseil fédéral.

«J’ai pris connaissance des propos tenus par Esther Friedli», a confirmé mardi à Keystone-ATS, l'intéressé. «A ce stade, je ne peux pas encore me prononcer (ndlr: si je me porte candidat ou pas). Je vais y réfléchir.» Franz Ruppen annoncera sa décision «en fin de semaine prochaine.» Le délai pour déposer sa candidature à la succession de Guy Parmelin auprès de l'UDC est fixé à vendredi 23 octobre, à midi. Pour l'heure, aucune candidature n'a été formalisée.