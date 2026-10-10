Thomas Aeschi, président du groupe UDC, propose un ticket avec au moins deux candidats pour remplacer Guy Parmelin. Le choix sera décidé le 20 novembre, avant l'élection fédérale du 9 décembre.

L'UDC tranchera le 20 novembre pour la succession de Parmelin

L'UDC tranchera le 20 novembre pour la succession de Parmelin

ATS Agence télégraphique suisse

Le président du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi défend un ticket avec au moins deux candidatures pour succéder au conseiller fédéral Guy Parmelin. Il s'engagera en faveur d'un tel choix, a-t-il déclaré dans l'émission «Samstagsrundschau» de la radio alémanique SRF.

Le conseiller national zougois n'a pas répondu directement à la question de savoir si au moins une femme devait figurer sur le ticket: «il est clair qu'il faut des femmes et des hommes au Conseil fédéral.» Les régions linguistiques doivent également être représentées de manière «adéquate», selon lui. Parmi les autres critères, l'aptitude à diriger, la capacité à s'imposer, sans oublier le charisme.

Décision prévue le 20 novembre

On savait déjà que le parti entendait accorder une attention particulière aux qualités de leadership des candidats pour diriger le Département fédéral de justice et police (DFJP) ou celui de la défense (DDPS), les deux départements où il estime qu'une vacance est la plus probable. «L'UDC est bien entendu ouverte à n'importe quel département, nous n'en revendiquons aucun», a déclaré Thomas Aeschi sur les ondes de la SRF.

Le groupe parlementaire UDC décidera du ticket et des nominations lors de sa séance du 20 novembre. L'Assemblée fédérale élira le successeur de Guy Parmelin le 9 décembre. Aucune candidature officielle n'a encore été annoncée. Quant à savoir s'il sera lui-même candidat, Thomas Aeschi a indiqué qu'il communiquerait sa décision «en temps voulu».