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Fin du sommet d'Evian
Enfin, Macron a remercié la Suisse (après Trump)

Emmanuel Macron a finalement remercié la Suisse pour sa coopération à l'organisation du G7 d'Evian. Pas un mot, en revanche , sur la présence du président Parmelin.
Publié: il y a 17 minutes
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Emmanuel Macron a qualifié ce sommet du G7 de plein succès
Photo: AP Photo/Vadim Ghirda
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Richard WerlyJournaliste Blick

C'est fait. La Suisse a été officiellement remerciée par Emmanuel Macron. Il aura fallu attendre la fin de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, à l'issue de ce sommet du G7 d'Evian, pour que la Confédération soit mentionnée. L'aide de la Suisse à l'organisation de ce sommet a donc été saluée in extremis, sans autre mention qu'une simple politesse de circonstance. Pas de référence, par exemple, à la participation du président Guy Parmelin aux débats avec les partenaires du G7, mardi 16 juin, puis au dîner du soir.

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Ces remerciements ne sont sûrement pas de nature à clore la polémique qui a entouré les manifestations No G7 à Genève. A ce stade, la France n'a pas fourni d'indications sur sa volonté de participer au remboursement des dégâts occasionnés dans la Cité de Calvin. La volonté d'Emmanuel Macron de ne pas clore ce G7 sans une référence au voisin suisse est toutefois révélatrice des frictions diplomatiques entre les deux pays. Le président français n'a, en revanche, pas mentionné la cérémonie de signature de l'accord de paix entre l'Iran et les Etats-Unis au Bürgenstock ce vendredi 19 juin.

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L'intervention finale d'Emmanuel Macron avait en fait un but unique : démontrer le succès de ce sommet en insistant sur une nouvelle réalité : Donald Trump est désormais bien intentionné, selon le président français, envers ses partenaires européens. Le fait que le locataire de la Maison-Blanche ait validé un communiqué de solidarité avec l'Ukraine, et qu'il ait participé à toutes les sessions du G7, est interprété comme la preuve que ce G7 est une victoire diplomatique tricolore. «J'ai toujours été clair sur mes désaccords avec le président Trump, mais cette fois, nous avons convergé», s'est réjoui Emmanuel Macron, avant de s'envoler pour le château de Versailles où son hôte, ce soir, pour un dîner placé sous le signe des relations historiques France–Etats-Unis, sera un certain... Donald Trump.

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