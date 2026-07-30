DE
FR

Une brume visible
La fumée des gigantesques incendies français s'invite dans le ciel suisse

La fumée des incendies en France atteint la Suisse, causant une brume visible. MétéoSuisse assure qu’elle est inoffensive, sa concentration étant trop faible pour affecter la santé.
Publié: 11:17 heures
|
Dernière mise à jour: 11:18 heures
La fumée des incendies en France atteint la Suisse, causant une brume visible.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une partie de la fumée provenant des incendies qui ravagent le sud-ouest de la France a atteint la Suisse ces derniers jours. Selon MétéoSuisse, elle n’est pas dangereuse, car sa concentration dans l’air est nettement trop faible pour avoir des répercussions sur la santé.

A lire aussi
Les pompiers romands appellent à se préparer aux incendies «hors norme» en Suisse
«Qu'une question de temps»
Des incendies majeurs menacent aussi la Suisse, alertent les pompiers romands
«Des massifs qui partiraient en fumée? C'est possible»
Danger critique dans le Jura
«Des massifs qui partiraient en fumée? C'est possible»

A l'heure actuelle, rien n'indique que la situation météorologique changera de manière significative dans les prochains jours, a indiqué jeudi l'Office fédéral de météorologie et de climatologie à Keystone-ATS. Les vents du sud-ouest se maintiendront et de la fumée continuera d'atteindre la Suisse par intermittence.

La fumée n’est pour l’instant pas directement identifiable en tant que telle, mais elle est à l’origine d’une brume. Lorsque sa concentration est élevée, on peut la sentir localement.

Aucune incidence sur notre quotidien

Les conditions de température en Suisse ne changent guère non plus en raison de la fumée. Celle-ci a bien une certaine influence sur les conditions de rayonnement, mais comme elle ne sera pas très dense, elle n’aura pratiquement aucun effet sur la température, selon MétéoSuisse. La fumée n’a donc aucune incidence sur la vie quotidienne, si ce n’est que l’air est parfois plus trouble.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus