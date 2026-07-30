DE
FR

Danger critique dans le Jura
«Des massifs qui partiraient en fumée? C'est possible»

Avec des forêts asséchées, le Jura est en alerte face aux incendies. Un atlas en préparation répertorie chemins et points d'eau pour optimiser la lutte contre le feu.
Publié: il y a 21 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Avec des forêts asséchées, le Jura est en alerte face aux incendies.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le canton du Jura affronte une situation qualifiée de critique au niveau du danger d'incendie. Les risques d'embrasement sont particulièrement importants aux lisières des forêts qui sont très sèches.

A lire aussi
Les pompiers romands appellent à se préparer aux incendies «hors norme» en Suisse
«Qu'une question de temps»
Des incendies majeurs menacent aussi la Suisse, alertent les pompiers romands
Depuis un champ, le feu a failli se propager dans la campagne genevoise
Incendie maîtrisé à Bernex
Depuis un champ, le feu a failli se propager dans la campagne genevoise

Des incendies sur des surfaces aussi importantes que ceux qui ravagent une partie de la Gironde sont quasi impossibles en Suisse, car le terrain est beaucoup plus morcelé. «Par contre des massifs d'un seul tenant qui partiraient en fumée, cela est possible», estime Eric Wuillemin, collaborateur scientifique à l'Office jurassien de l'environnement.

Un atlas forestier est en préparation pour indiquer aux services d'incendies si tel ou tel chemin est accessible pour chaque type de véhicules. Il va également répertorier les points d'eau pour les hélicoptères. Le principal obstacle est souvent l'accessibilité sur les lieux du sinistre comme ce fut le cas pour l'incendie de forêt survenu aux Roches-de-Moron, dans le canton de Neuchâtel.

Des mesures globalement respectées

«Le risque est là», souligne Eric Wuillemin qui tient à souligner que les mesures qui sont prises par le Gouvernement ou par l'Office de l'environnement pour prévenir un incendie sont globalement très bien respectées.

Pour évaluer le risque de propagation du feu en période de grande sécheresse, l'Office jurassien de l'environnement procède quasi quotidiennement à un test. «On regarde d'abord l'état de la couche d'humus pour savoir si c'est humide ou sec. Après on regarde les dix premiers centimètres du sol». Quand il y a un doute entre sec et très sec il y a un troisième test qui consiste à essayer d'embraser la litière. Un test qui n'est actuellement pas nécessaire.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus