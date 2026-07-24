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Les autorités sont en alerte
Des dizaines de vacanciers suisses fuient le Cap-Ferret

Les incendies en Gironde ont touché 63'000 personnes, dont des vacanciers suisses au Cap-Ferret. Le TCS et les autorités suisses suivent de près la situation, aucun blessé n'est à déplorer pour l'instant.
Publié: il y a 36 minutes
Les incendies en Gironde ont touché 63'000 personnes, dont des vacanciers suisses au Cap-Ferret
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

De violents incendies de forêt font actuellement rage dans des destinations touristiques très prisées de la côte ouest française. Les vacanciers suisses ne sont pas épargnés: dans la région du Cap-Ferret, des dizaines d'entre eux ont dû être évacués.

Environ 65 membres du Touring Club Suisse (TCS) sont touchés par les incendies de forêt qui ravagent la région française de la Gironde, a indiqué vendredi le TCS à l'agence Keystone-ATS.

La plupart des appels reçus par la centrale d'intervention proviennent de voyageurs se trouvant dans la région du Cap-Ferret. Depuis le début des incendies en France, le TCS reçoit régulièrement des demandes d'aide de personnes ayant dû interrompre leur séjour ou être évacuées. La plupart ont toutefois pu emporter leurs effets personnels avant leur départ. Aucun blessé ni décès n'est à déplorer parmi les personnes concernées.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) suit également de près l'évolution de la situation. À ce stade, il n'a pas connaissance de ressortissants suisses concernés, a indiqué une porte-parole à Keystone-ATS.

Le risque d'incendie pèse sur les choix de vacances

Le TCS aide ses membres à trouver des hébergements de remplacement lorsqu'ils souhaitent poursuivre leur séjour. En cas d'interruption des vacances, il peut également prendre en charge les frais correspondant à la partie du séjour non utilisée. Dans bien des cas, les voyageurs organisent toutefois eux-mêmes la suite de leurs vacances dans une autre région.

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Depuis le début des incendies de forêt, la Fédération suisse du voyage (FSV) constate un besoin accru d'informations de la part des voyageurs. Ceux-ci se montrent inquiets et une certaine retenue est observée concernant les nouvelles réservations dans les régions directement touchées.

Lors de la planification des vacances, les phénomènes naturels tels que les incendies de forêt, les vagues de chaleur ou les pénuries d'eau jouent désormais un rôle plus important qu'il y a quelques années. Les voyageurs sollicitent de plus en plus les conseils d'experts du voyage, a indiqué la FSV à Keystone-ATS. L'association ne constate toutefois pas de désaffection générale pour les destinations de vacances prisées comme la France, l'Espagne ou l'Italie.

Des dizaines de milliers d'évacués

Selon le ministre français de l'Intérieur, 50'000 hectares de forêt (soit la superficie du canton de Bâle-Campagne) ont déjà été ravagés par les incendies cette année. En raison de leur propagation sur la côte atlantique, quelque 63'000 personnes ont dû être évacuées. Les principaux concernés sont les touristes séjournant dans des campings et des villages de vacances de la région bordelaise.

Les opérations de lutte contre les flammes sont compliquées par les températures élevées et le vent. Des milliers de pompiers sont mobilisés, appuyés par des avions bombardiers d'eau venus de plusieurs pays européens. Face à cette situation, la France est en train de transformer un avion de transport militaire en avion bombardier d'eau.

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