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La zone doit être évitée
Un violent incendie détruit une scierie et ferme un col en Suisse allemande

Un incendie ravage une scierie à Witerschwanden (UR) depuis l'aube, entraînant des évacuations et une fermeture de la route du Klausen. Aucun blessé, mais la population doit éviter la zone, selon AlertSwiss.
Publié: il y a 32 minutes
Un important incendie a ravagé une scierie mercredi matin dans la commune de Spiringen.
Photo: Police cantonale d'Uri
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ATS Agence télégraphique suisse

Une scierie est ravagée par le feu mercredi depuis l'aube à Witerschwanden, sur la commune de Spiringen (UR). Plusieurs personnes ont été évacuées dans les environs. L'incendie provoque un fort dégagement de fumée. La route du col du Klausen (UR/GL) a été fermée.

La scierie est entièrement en flammes, a indiqué à Keystone-ATS la police uranaise. Aucun blessé n'a été signalé. Le fort dégagement de fumée entraîne une forte odeur désagréable. La population est appelée à fermer portes et fenêtres et à éviter la région, selon AlertSwiss.

En 2012, une entreprise de construction en bois avait été détruite par un incendie, à Spirigen. Les deux sites sinistrés sont séparés de moins de deux kilomètres.

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