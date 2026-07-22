Un incendie ravage une scierie à Witerschwanden (UR) depuis l'aube, entraînant des évacuations et une fermeture de la route du Klausen. Aucun blessé, mais la population doit éviter la zone, selon AlertSwiss.

Un violent incendie détruit une scierie et ferme un col en Suisse allemande

Un violent incendie détruit une scierie et ferme un col en Suisse allemande

ATS Agence télégraphique suisse

Une scierie est ravagée par le feu mercredi depuis l'aube à Witerschwanden, sur la commune de Spiringen (UR). Plusieurs personnes ont été évacuées dans les environs. L'incendie provoque un fort dégagement de fumée. La route du col du Klausen (UR/GL) a été fermée.

La scierie est entièrement en flammes, a indiqué à Keystone-ATS la police uranaise. Aucun blessé n'a été signalé. Le fort dégagement de fumée entraîne une forte odeur désagréable. La population est appelée à fermer portes et fenêtres et à éviter la région, selon AlertSwiss.

En 2012, une entreprise de construction en bois avait été détruite par un incendie, à Spirigen. Les deux sites sinistrés sont séparés de moins de deux kilomètres.