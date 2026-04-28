Le Ministère public de la confédération (MPC) a arrêté mardi six personnes, soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle ou de l'avoir soutenue, ainsi que d'avoir enfreint la loi sur les stupéfiants. Un des suspects travaille à l'Office fédéral de la police.
Cette personne travaille au sein du Service fédéral de sécurité de l’Office fédéral de la police (Fedpol), a indiqué mardi le MPC dans un communiqué. En plus des premières accusations, elle est aussi soupçonnée de corruption passive, de violation du secret de fonction et d’entrave à l’action pénale.
Douze perquisitions menées
Le suspect aurait transmis des informations confidentielles en échange de rémunération à au moins une autre personne, d'après le MPC. Cette autre personne a aussi été arrêtée et est soupçonnée d'avoir corrompu un agent public suisse.
Au total, douze perquisitions ont été menées dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, ainsi qu’en France et en Allemagne. Le MPC a ainsi collaboré avec les services de police des cantons concernés, ainsi qu’avec des autorités en France et en Allemagne.
Le MPC a également annoncé déposer une demande de détention préventive à l’encontre des personnes arrêtées auprès du tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne. Il rappelle que la présomption d'innocence s'applique à toutes les personnes concernées.