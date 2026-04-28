Six personnes, dont un employé de Fedpol, ont été arrêtées mardi par le MPC. Soupçonnées de corruption et soutien à une organisation criminelle, elles font face à plusieurs accusations graves.

Un employé de Fedpol arrêté pour suspicion de corruption massive

Un employé de Fedpol arrêté pour suspicion de corruption massive

ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public de la confédération (MPC) a arrêté mardi six personnes, soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle ou de l'avoir soutenue, ainsi que d'avoir enfreint la loi sur les stupéfiants. Un des suspects travaille à l'Office fédéral de la police.

Cette personne travaille au sein du Service fédéral de sécurité de l’Office fédéral de la police (Fedpol), a indiqué mardi le MPC dans un communiqué. En plus des premières accusations, elle est aussi soupçonnée de corruption passive, de violation du secret de fonction et d’entrave à l’action pénale.

Douze perquisitions menées

Le suspect aurait transmis des informations confidentielles en échange de rémunération à au moins une autre personne, d'après le MPC. Cette autre personne a aussi été arrêtée et est soupçonnée d'avoir corrompu un agent public suisse.

Au total, douze perquisitions ont été menées dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, ainsi qu’en France et en Allemagne. Le MPC a ainsi collaboré avec les services de police des cantons concernés, ainsi qu’avec des autorités en France et en Allemagne.

Le MPC a également annoncé déposer une demande de détention préventive à l’encontre des personnes arrêtées auprès du tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne. Il rappelle que la présomption d'innocence s'applique à toutes les personnes concernées.