La Suisse renforce ses précautions énergétiques en souscrivant une option sur du gaz français pour l'hiver 2026. Ce stock transiterait via un gazoduc suisse vers l'Italie en cas de crise.

La Suisse renforce son approvisionnement en gaz pour l'hiver

La Suisse renforce son approvisionnement en gaz pour l'hiver

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse renforce son approvisionnement en gaz en vue de l'hiver prochain. Elle a souscrit une option sur le gaz provenant de France et transitant depuis le nord par la Suisse vers l’Italie. La Suisse ne dispose pas de ses propres stockages saisonniers de gaz et dépend entièrement des importations. La mesure décidée représente environ 10% de la consommation hivernale.

Elle répond aux faibles niveaux de stockage dans les Etats membres de l'UE et aux incertitudes qui pèsent sur les marchés internationaux de l'énergie, a indiqué jeudi l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE). En cas de nécessité, la Suisse pourra utiliser du gaz acheminé de l’Alsace vers l’Italie via le gazoduc suisse de transit depuis Oltingue (BL) pour son approvisionnement. Cela s’avérerait particulièrement pertinent si les importations en provenance d’Allemagne venaient à être restreintes.

Un accord de solidarité

Cette option sera disponible du 1er octobre 2026 au 31 mars 2027. Ce sont surtout les entreprises industrielles et artisanales qui bénéficieront de cette mesure. La Confédération a souligné qu’il s’agissait d’une mesure de précaution et non d’un signe annonciateur d’une pénurie imminente.

La Suisse, l’Allemagne et l’Italie ont par ailleurs mis en vigueur un accord de solidarité. Grâce à celui-ci, les clients protégés (hôpitaux, services d’urgence et ménages) pourront continuer à être approvisionnés en gaz en cas de grave pénurie et lorsque toutes les mesures possibles au niveau national auront été épuisées.