La demande en nouveaux centres de données explose, notamment sous l’impulsion de l’intelligence artificielle. Mais que se passera-t-il en cas de pénurie d’eau? A Beringen (SH), deux projets de centres de données suscitent des inquiétudes quant à leur consommation de ressources. Leurs détracteurs réclament un encadrement plus strict.

En bref Deux projets de centres de données à Beringen (SH) suscitent la controverse

Urs Kögl a remis une pétition contre l’absence de règles pour les gros consommateurs

Le gouvernement et la commission veulent des taxes, tandis qu'Urs Kögl réclame des règles et met en garde contre la pénurie d’eau

Sebastian Babic

Aux Etats-Unis, la fronde contre les centres de données s'intensifie. D'abord local, le problème est devenu une question de portée nationale. Selon un décompte de Data Center Watch, cette lutte a permis de bloquer ou retarder au moins 120 projets au premier semestre 2026.

Lors des élections américaines de mi-mandat, les opposants aux centres de données ont emporté des voix presque partout. Car le programme est grave: les centres de données américains émettent autant de CO2 qu’un pays de la taille du Danemark. Une inquiétude qui commence à gagner progressivement la Suisse.

Des constructeurs étrangers

A Beringen, dans le canton de Schaffhouse, deux nouvelles installations sont en train d'être érigées. Le premier centre de données du groupe américain Stack Infrastructure est en chantier depuis 2023 et devrait bientôt être fonctionnel. Le groupe turc Enka en prévoit un deuxième d'ici à 2028.

A eux seuls, les deux sites devraient, à terme, consommer nettement plus d’électricité que l’ensemble du canton de Schaffhouse, qui compte quelque 90’000 habitants. Ces centres de données seront dédiés au stockage dans le cloud, au traitement des Big Data et aux applications d’intelligence artificielle (IA). Le développement rapide de cette dernière technologie contribue d’ailleurs à faire exploser la demande en nouvelles infrastructures de ce type.

Urs Kögl est l’une des voix qui s'opposent à ces projets à Beringen. Cet entrepreneur à la retraite, qui habite à Löhningen (SH), a créé une entreprise dans la zone industrielle de Beringen. Il en est convaincu: «La politique a tardé à fixer des règles à temps.»

Mais l'homme de 68 ans n’est pas seul: début novembre, l'ONG Greenpeace a aussi attiré l'attention sur les problèmes à Beringen via une action de protestation. Un petit groupe radical d'activistes avait également manifesté contre le centre de données de Stack.

1800 signatures en un temps record

«Le premier centre de données a été autorisé en catimini», affirme Urs Kögl, en faisant référence au projet de Stack. Malgré une énorme consommation d’électricité et d’eau, il n’y avait aucune contrainte environnementale fixe. C’est pourquoi le retraité a lancé une pétition avant la construction du nouveau centre de données d’Enka. Il est parvenu à recueillir 1800 signatures en un temps record.

Les autorités politiques ont réagi: un durcissement des règles encadrant la construction de centres de données dans le canton de Schaffhouse entrera en vigueur le 1ᵉʳ décembre. Cette mesure reste toutefois insuffisante aux yeux d’Urs Kögl et de plusieurs partis cantonaux. Ceux-ci réclament un cadre réglementaire plus précis, notamment en matière de création d’emplois, de consommation électrique et de valorisation de la chaleur résiduelle.

De son côté, le gouvernement privilégie une autre approche: l’introduction d’une taxe spécifique que les exploitants de centres de données devraient acquitter en fonction de leur consommation d’électricité et d’eau. Elle s’élèverait à deux centimes par kilowattheure d’électricité et à deux francs par mètre cube d’eau.

Le conseiller d’Etat Martin Kessler (PLR) justifie ce choix par des considérations juridiques. Selon lui, imposer des obligations strictes en matière d’emploi ou de récupération de la chaleur résiduelle poserait des difficultés sur le plan légal si ces exigences ne s’appliquaient qu’à un seul secteur économique.

«C’est un marché de dupes»

A lui seul, le centre de données d’Enka devrait s’acquitter d’environ 4,8 millions de francs par an au titre de la taxe sur l’électricité. Les recettes ainsi générées seraient destinées à alimenter un fonds climatique, mais cette réglementation doit encore être adoptée.

Pour Urs Kögl, cette taxe revient à accorder un véritable blanc-seing aux exploitants. «Ils pourraient payer leur taxe et continuer à consommer de l’eau même en période de pénurie, pendant que la population serait sommée de réduire sa consommation. C’est un marché de dupes», dénonce-t-il.

Du côté de Beringen, la commune qui accueille les projets, le discours est différent. Interrogé sur le sujet, son président, Roger Paillard, souligne les retombées économiques potentielles: «Ces projets représentent des investissements de plusieurs centaines de millions de francs. Ils sont susceptibles de générer des recettes fiscales et de créer des emplois. Ils offrent également la possibilité de valoriser la chaleur résiduelle pour alimenter le réseau de chauffage.»

Qui utilise la chaleur résiduelle?

Les centres de données dégagent d’importantes quantités de chaleur qui pourraient être récupérées pour alimenter les réseaux de chauffage. Encore faut-il disposer des infrastructures nécessaires et trouver des clients prêts à utiliser cette énergie. C’est précisément sur ce point que le débat fait rage.

« En cas de pénurie, faudrait-il arrêter les deux centres de données ou demander aux habitants de réduire leur consommation? Urs Kögl, opposant aux centres de données à Beringen »

«Trois déclarations d’intention ont été signées avec des clients potentiels du réseau de chauffage à distance», indique Gian-Rico Willy, conseiller local d’Enka. Une participation financière de l’entreprise à l’extension de ces réseaux est également à l’étude.

Malgré tout, Urs Kögl se montre sceptique. A ses yeux, ces déclarations ne constituent aucune garantie concrète de livraison. Il redoute que les collectivités publiques investissent plusieurs millions de francs dans un réseau de chaleur sans avoir l’assurance que les centres de données poursuivront leurs activités sur le long terme. «Une déclaration d’intention n’est qu’un bout de papier: elle ne fixe aucune échéance et n’entraîne aucune conséquence en cas de non-respect des engagements», souligne-t-il.

Des contraintes nécessaires

Gian-Rico Willy défend pour sa part le projet d’Enka, qu’il présente comme l’un des centres de données les plus durables de Suisse. «Nous entendons même aller au-delà des exigences légales, de notre propre initiative», affirme-t-il. Il relève par ailleurs un certain paradoxe chez les opposants: en diffusant leurs critiques sur Instagram et en lançant des pétitions en ligne, ils recourent eux-mêmes à des technologies qui ne pourraient pas fonctionner sans centres de données.

De son côté, le Conseil fédéral n’estime pas nécessaire, pour l’heure, d’introduire de nouvelles exigences à l’échelle nationale. Urs Kögl plaide au contraire pour des règles contraignantes, notamment en matière de consommation d’eau. Il soulève une question: «En cas de pénurie, faudrait-il arrêter les deux centres de données ou demander aux habitants de réduire leur consommation?»

Une chose est certaine: les besoins en puissance de calcul, en électricité et en eau liés au développement du numérique ne feront que croître. A Beringen, le débat dépasse donc largement la question de deux infrastructures. La commune se trouve face à un choix de fond, dont les conséquences pourraient se faire sentir bien au-delà des frontières du canton de Schaffhouse.