DE
FR

300 millions d'économies
Le chimiste allemand Wacker va supprimer 1500 postes

Le chimiste allemand Wacker annonce la suppression de 1500 emplois d'ici 2027, principalement en Allemagne. Cette décision s'inscrit dans un plan d'économies de 300 millions d'euros par an, visant à faire face à la crise du secteur chimique.
Publié: il y a 25 minutes
Christian Hartel, PDG de Wacker, lors du Sommet chimique et pharmaceutique 2024, à Berlin, le 12 septembre 2024.
Photo: IMAGO/Political-Moments
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le chimiste allemand Wacker a annoncé supprimer plus de 1500 emplois d'ici 2027, principalement en Allemagne, un nouveau plan social pour le secteur embourbé dans une crise historique, entre coûts de l'énergie élevés et surcapacités mondiales.

A lire aussi
Novartis supprime 550 emplois sur un seul et même site
Coup de tonnerre en Argovie
Novartis supprime 550 emplois sur un seul et même site
La suppression de 900 postes à la SSR enflamme les débats sous la Coupole
«Des coupes drastiques!»
La suppression de 900 postes à la SSR enflamme les débats sous la Coupole

Le groupe basé à Munich va réduire de près de 10% ses effectifs, d'environ 16'600 dans le monde dont 10'800 en Allemagne. Selon un communiqué paru jeudi, cela permettra d'atteindre la moitié des économies espérées par l'entreprise, à hauteur de 300 millions d'euros (environ 280 millions de francs) par an «à l'avenir».

«L'objectif est de réduire nos coûts à un niveau compétitif grâce à ces économies. Cela permettra à Wacker de retrouver le chemin du succès», déclare le président du directoire du groupe Christian Hartel dans un communiqué. C'est un nouveau plan social pour l'industrie chimique allemande, dont les niveaux de production sont au plus bas depuis 30 ans selon la fédération VCI.

Une perte nette

Les géants du secteur, à l'instar de BASF, souffrent des surcapacités mondiales, principalement chinoises, et du recul de la demande. «En particulier en Allemagne, les prix de l'énergie excessivement élevés et les obstacles bureaucratiques continuent d'agir comme un frein important», ajoute Christian Hartel.

A lire aussi
La Poste poursuit sa cure d'austérité avec la suppression de postes clés
«Incompréhensible!»
La Poste poursuit sa cure d'austérité avec la suppression de postes clés
Selecta se réoriente et mettra près de 60 employés à la porte
Juste avant Noël
Selecta se réoriente et mettra près de 60 employés à la porte

Au troisième trimestre, le groupe avait indiqué s'attendre à une perte nette en 2025, après avoir dégagé un bénéfice de 261 millions d'euros l'an précédent. Les suppressions de postes débuteront au premier trimestre 2026 et seront achevées d'ici fin 2027 selon le groupe. Contacté par l'AFP, le syndicat IGBCE n'avait pas répondu dans l'immédiat.

Wacker fabrique des produits chimiques aux applications industrielles multiples, des adhésifs aux cosmétiques en passant par les cellules photovoltaïques, et développe aussi des biotechnologies. Ses principaux clients se trouvent dans l'automobile, la construction ou encore les semiconducteurs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Articles les plus lus
    Articles les plus lus