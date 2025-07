1/5 La Poste rationalise son service informatique d'ici à 2030. Photo: Kim Niederhauser

Milena Kälin

Le démantèlement se poursuit à la Poste: le géant jaune a décidé de supprimer 50 postes dans son service informatique d'ici à 2030. Et ce, à une époque où la numérisation est indispensable.

L'association du personnel Transfair critique vivement cette décision: «Il est contradictoire que La Poste mise d'une part sur la numérisation et supprime d'autre part des postes dans le domaine de l'informatique», déclare Greta Gysin, présidente de Transfair et conseillère nationale des Vert-e-s. «La Poste ne peut pas se permettre de supprimer des emplois dans ce domaine.» Pour elle, c'est «incompréhensible», car le service informatique fonctionne bien et contribue au bénéfice de La Poste.

La Poste confirme à Blick que la suppression des 50 postes informatiques est une décision récente. «Comme La Poste veut continuer à fonctionner sans recourir aux fonds publics, il est essentiel pour elle de rester compétitive», indique Stefan Dauner, porte-parole. La suppression intervient notamment en raison d'une sous-estimation des doublons par La Poste. Les employés en ont été informés en juin.

Gel des embauches jusqu'en 2026

Toujours est-il que les 50 postes à plein temps seront supprimés progressivement jusqu'en 2030. Il ne devrait pas y avoir d'autres suppressions de postes. Mais un gel des embauches est en vigueur jusqu'en 2026 dans de nombreux domaines – le secteur du support, de l'administration et de l'immobilier.

«Bien que La Poste soit actuellement stable financièrement, les conditions cadres se durcissent, notamment en raison de l'augmentation des coûts», poursuit le porte-parole. C'est pourquoi l'entreprise agit de façon anticipée.

Ce ne sont pas les premiers licenciements chez le géant jaune: en janvier 2024, La Poste avait annoncé supprimer 70 emplois. En mai dernier, elle a annoncé la fermeture de 170 filiales supplémentaires d'ici à 2028. On ne sait pas combien de filiales la Poste a déjà fermé.

PostFinance et le secteur des colis touchés

Ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille du côté de PostFinance. La filiale de la Poste prévoit la suppression de 130 postes d'ici fin novembre, à cause de l'incertitude des investisseurs et du changement des taux d'intérêt. Une nouvelle en demi-teinte, puisque 141 suppressions étaient initialement prévues. Le syndicat Syndicom continue de s'opposer fermement à ces suppressions. PostFinance aurait néanmoins accédé à certaines revendications des employés, notamment en matière de départs à la retraite anticipée.

La Poste réduit par ailleurs ses activités dans le secteur des colis. Elle compte mettre un terme aux livraisons le jour même assurées par sa filiale notime, ce qui entraînera la suppression de 143 postes. Environ 600 collaborateurs sont concernés – car beaucoup travaillent à temps partiel.

CarPostal Suisse fait également des économies: 70 licenciements sont annoncés, ainsi que 200 modifications contractuelles, impliquant une réduction du temps de travail ou du salaire. Ces mesures seraient liées aux plans d’économie de la Confédération.

Au total, la Poste a supprimé plus de 500 postes au cours des dix-huit derniers mois. Le groupe emploie au total 45'000 personnes, dont 1500 dans le service informatique. Depuis 2024, 120 nouveaux postes informatiques auraient été ajoutés.