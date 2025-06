PostFinance va supprimer 141 emplois d'ici novembre 2025

Un client retire de l'argent liquide au Postomat de l'office de poste de Massagno, dans le canton du Tessin. (Image d'illustration)

ATS Agence télégraphique suisse

Postfinance doit réduire ses coûts et prévoit de supprimer 141 postes d'ici fin novembre 2025, principalement des emplois administratifs à Berne, selon un communiqué. L’entreprise explique que la situation s’est détériorée ces derniers mois et souhaite renforcer sa position sur le marché, améliorer sa performance et sa rentabilité.

De leur côté, les syndicats réagissent avec indignation. Syndicom dénonce les licenciements annoncés, qui toucheront 214 personnes au total, dont 141 risquent de perdre leur emploi. Le syndicat promet de s’opposer fermement à ces suppressions. De son côté, l'association professionnelle Transfair critique: «Postfinance supprime 141 emplois, alors même que le secteur financier souffre d'une grave pénurie de travailleurs qualifiés. Ceux qui licencient des employés qualifiés aujourd'hui paieront le double demain. C'est économiquement déraisonnable et stratégiquement à courte vue. »

«Nous sommes conscients que cette annonce est stressante pour nombre de nos collaborateurs et qu'elle sera source d'incertitude et d'inquiétude. Nous les accompagnerons donc étroitement durant cette phase», déclare Beat Röthlisberger, PDG de Postfinance, à propos des changements prévus. «Dans le contexte actuel, il est de notre devoir de prendre les mesures nécessaires pour maintenir la compétitivité de Postfinance à long terme.» Postfinance prend sa responsabilité sociale au sérieux, affirme-t-il. Mais «l'inaction n'est pas une option.»