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Deux émeutiers de 19 et 21 ans condamnés
Arrêtés armés en pleine manif à Zurich, deux jeunes Suisses écopent de prison ferme

Après les violences survenues dans la nuit de samedi à dimanche à Zurich, deux jeunes hommes arrêtés en possession d’armes écopent de prison ferme. Ils peuvent encore contester les ordonnances pénales.
Publié: il y a 2 minutes
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Après les violences survenues dans la nuit de samedi à dimanche à Zurich, deux jeunes hommes arrêtés en possession d’armes écopent de prison ferme.
Photo: Mattia Coda
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ATS Agence télégraphique suisse

Les deux jeunes hommes interpellés en possession d'armes dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une manifestation non autorisée à Zurich écopent de plusieurs mois de prison ferme. Le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale à leur encontre pour émeute, violences, menaces contre des fonctionnaires et dommages à la propriété.

Agés de 19 et 21 ans, les deux Suisses sont sanctionnés respectivement de quatre mois et de six mois de réclusion, indique le Ministère public zurichois mardi. Ils avaient été arrêtés en pleins débordements violents dans le quartier nocturne de la Langstrasse.

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Le parquet leur reproche d'avoir participé à l'agression de plusieurs personnes – des policiers en particulier – et à des déprédations. Ils sont aussi reconnus coupables de violation de l'interdiction de dissimuler son visage. Les ordonnances pénales peuvent faire l'objet d'un recours qui peut aboutir à un procès.

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