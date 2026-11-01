Manifestation à Zurich: la police arrête deux hommes

Deux Suisses de 19 et 21 ans ont été arrêtés à Zurich samedi soir pour possession d'armes illégales lors d'une manifestation non autorisée. Des violences et des dégâts matériels ont marqué la nuit de samedi à dimanche.

ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale zurichoise a arrêté dans la nuit deux jeunes hommes dans le cadre des violences ayant émaillé des manifestations non autorisées. Selon la police, les deux hommes étaient en possession d'armes et de matériel permettant de se dissimuler le visage.

Les armes saisies étaient des gants lestés de sable de quartz, a précisé dimanche un porte-parole de la police à Keystone-ATS. Ces gants sont considérés comme des armes car ils amplifient la force des coups.

La police cantonale a surpris les deux Suisses, âgés de 19 et 21 ans, alors qu’ils ramassaient des projectiles présumés sur un chantier afin de pouvoir les utiliser ultérieurement contre les forces de l’ordre. Elle a par ailleurs prononcé 18 mesures d’éloignement.

Tard samedi soir, plusieurs centaines de personnes portant des masques d’Halloween se sont rassemblées pour une manifestation non autorisée, qui a entraîné des dégâts matériels. Des participants ont érigé des barricades dans les rues et incendié une voiture.

Les forces de l'ordre ont été attaquées à l'aide de feux d'artifice, de bouteilles et de pierres. Elles ont quant à elles utilisé des canons à eau, du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Des débordements ont également eu lieu samedi soir à Bâle et à Berne.

Les Jeunes PLR et les Jeunes UDC zurichois ont exigé dimanche que les partis de gauche et leur section jeunesse se distancient explicitement de ces violences.