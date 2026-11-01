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VA Wasserwerfer-Einsatz in Zürich
1:10
Tensions à Zurich:Une manif non autorisée dégénère

Nuit chaude à Zürich
Des émeutiers empêchent la police d'aider un ado blessé

Des manifestants se sont confrontés à la police samedi soir à Zurich. Cette dernière dénonce une situation dans laquelle elle aurait été empêchée d'intervenir lors d'un accident.
Publié: il y a 3 minutes
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Photo: Mattia Coda
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Yannick WeberNewsdesk

Des tensions sont apparues samedi soir vers 23h à Zurich. Des manifestants d'extrême gauche se sont heurtés à la police autour de la Langstrasse et de la Helvetiaplatz. Des fauteurs de troubles ont incendié des barricades, tandis que la police avançait avec des canons à eau.

Pour la police municipale de Zurich, il s'agissait d'une «foule prête à la violence», parmi laquelle se trouvaient de nombreuses personnes déguisées pour Halloween. Elle a utilisé «des canons à eau, des gaz irritants et des balles en caoutchouc contre les émeutiers». Elle critique en outre la présence de «nombreux badauds», qui auraient encore compliqué l'intervention policière.

D'importants dégâts matériels

Une situation a particulièrement déplu la police. Appelée sur les lieux d'un accident au cours duquel un adolescent a été grièvement blessé aux jambes, elle n'a pas pu atteindre le lieu de l'intervention après avoir été prise à partie par un groupe de personnes. La voiture de patrouille a été endommagée et les policiers ont dû se retirer.

À différents endroits, des poubelles ainsi que des vélos et trottinettes électriques ont été incendiés. À la Zwinglistrasse, une voiture a été brûlée. Des vitres de l'arrêt VBZ Stauffacher et de commerces situés à proximité de la Helvetiaplatz ont également été endommagées, a encore indiqué la police.

Vers 1h30, la situation s'est finalement calmée, mais la police est restée sur place avec d'importants effectifs. La manifestation n'était pas autorisée. Des milieux d'extrême gauche avaient appelé à y participer. Les commerçants du Kreis 4 avaient déjà redouté une nuit tendue, d'autant que la manifestation avait lieu le soir d'Halloween.

Une manifestation non autorisée a également eu lieu samedi soir à Bâle. Quelque 150 personnes ont défilé dans le centre-ville, ce qui a entraîné une interruption des transports publics. Des barricades ont été érigées et les manifestants y ont mis le feu. «Après une intervention de la police cantonale, les participants à la manifestation ont pris la fuite dans le parc Saint-Jean. Les barricades en feu ont pu être éteintes par les sapeurs-pompiers professionnels», a indiqué la police cantonale de Bâle-Ville.

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