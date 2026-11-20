L’UDC dévoilera vendredi en fin de journée son ticket pour succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral. Le Zougois Thomas Aeschi part favori parmi les huit candidats. L’élection aura lieu le 9 décembre.

L'UDC dévoile son ticket ce vendredi pour la succession de Guy Parmelin

L'UDC dévoile son ticket ce vendredi pour la succession de Guy Parmelin

En bref L’UDC dévoilera vendredi son ticket pour succéder à Guy Parmelin : deux noms sont attendus parmi huit candidats, dont le favori zougois Thomas Aeschi

La Genevoise Céline Amaudruz a vu ses chances diminuer ; la deuxième place reste ouverte, et un ticket entièrement alémanique n’est pas exclu

Le Parlement élira le successeur de Guy Parmelin le 9 décembre, après sa démission annoncée en octobre au terme de onze ans au Conseil fédéral

Le ticket UDC pour la succession au conseiller fédéral Guy Parmelin sera enfin dévoilé vendredi en fin de journée après des semaines de suspense marquées par quelques rebondissements. Deux candidats devraient être annoncés. Le Zougois Thomas Aeschi part favori. Huit politiciens se sont portés candidats ces dernières semaines pour figurer sur le ticket. La Genevoise Céline Amaudruz a été la première à sortir du bois.

La vice-présidente du parti, seule candidate pendant plusieurs jours, partait comme favorite. L'équité voudrait qu'une femme, dans l'idéal romande, reprenne le siège laissé vacant par Guy Parmelin. Mais ses chances de figurer sur le ticket sont devenues de plus en plus minces, à mesure que les autres candidats se sont annoncés, pour certains, quelques minutes avant le délai fixé.

Mystère sur le deuxième nom

Parmi eux, on trouve le chef de groupe parlementaire Thomas Aeschi. L'UDC zougoise l'avait désigné comme candidat avant qu'il ne confirme deux semaines plus tard.

Sa confirmation est considérée comme le signe qu'il obtiendra suffisamment de voix cette fois-ci. Le conseiller national avait déjà tenté sa chance une première fois en 2015, face à un certain Guy Parmelin. Tout laisse à penser qu'il sera sur le ticket. L'issue est davantage ouverte pour la deuxième place.

Cinq Alémaniques et trois latins

Le conseiller d'Etat du Jura bernois Pierre Alain Schnegg est le seul autre Romand candidat à la candidature. L'ancien président du parti, le Tessinois Marco Chiesa, représente aussi les latins. Mais une option entièrement alémanique n'est pas à exclure. L'UDC pourrait chercher à présenter un candidat qui ouvre la voie à Thomas Aeschi.

Deux Haut-Valaisans, le conseiller national Michael Graber et le conseiller d'Etat Franz Ruppen sont candidats. Tout comme le conseiller d'Etat argovien Jean-Pierre Gallati et le conseiller national soleurois Rémy Wyssman.

Election le 9 décembre

Les groupes auditionneront les candidats du ticket le premier et le deuxième mardi de la session d'hiver qui débute le 30 novembre. Le Parlement élira le successeur du Vaudois le 9 décembre. Guy Parmelin avait annoncé sa démission au début du mois d'octobre.

Après onze ans passés au gouvernement, le Vaudois avait fait part d'une volonté de laisser la place à des «forces vives en ces temps de grandes incertitudes». «Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'au début», avait-il déclaré devant les médias.