DE
FR

Tensions avec le pape
La Fraternité d'Ecône (VS) rompt avec le Vatican et consacre des évêques

La Fraternité Saint-Pie X a ordonné quatre évêques malgré l'opposition du Vatican. Cette décision contestée a eu lieu le 1er juillet 2026, relançant les tensions avec Rome.
Publié: il y a 53 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
La Fraternité Saint-Pie X a ordonné quatre évêques ce mercredi en s'opposant au Vatican.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Fraternité Saint-Pie X a consacré quatre nouveaux évêques mercredi en Suisse devant des milliers de personnes venues du monde entier, un «acte schismatique» selon le pape qui avait appelé cette communauté traditionaliste à renoncer à son projet. En ignorant l'ultime appel lancé cette semaine par Léon XIV, les quatre nouveaux évêques – deux Français, un Américain et un Suisse – se trouvent de facto excommuniés, de même que les deux derniers évêques dont disposait jusqu'à ce jour la Fraternité.

A lire aussi
«Je vous supplie du fond du coeur: revenez sur votre décision!»
«Revenez sur votre décision»
Le pape Léon XIV supplie la confrérie d'Ecône (VS) d'éviter le pire demain
Malgré l'appel du Vatican, Ecône annonce les noms des prochains évêques
Acte schismatique redouté
Malgré l'appel du Vatican, Ecône annonce les noms des prochains évêques

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus