La Fraternité Saint-Pie X a ordonné quatre évêques malgré l'opposition du Vatican. Cette décision contestée a eu lieu le 1er juillet 2026, relançant les tensions avec Rome.

La Fraternité d'Ecône (VS) rompt avec le Vatican et consacre des évêques

La Fraternité d'Ecône (VS) rompt avec le Vatican et consacre des évêques

Tensions avec le pape

AFP Agence France-Presse

La Fraternité Saint-Pie X a consacré quatre nouveaux évêques mercredi en Suisse devant des milliers de personnes venues du monde entier, un «acte schismatique» selon le pape qui avait appelé cette communauté traditionaliste à renoncer à son projet. En ignorant l'ultime appel lancé cette semaine par Léon XIV, les quatre nouveaux évêques – deux Français, un Américain et un Suisse – se trouvent de facto excommuniés, de même que les deux derniers évêques dont disposait jusqu'à ce jour la Fraternité.

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