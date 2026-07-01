AFP Agence France-Presse
La Fraternité Saint-Pie X a consacré quatre nouveaux évêques mercredi en Suisse devant des milliers de personnes venues du monde entier, un «acte schismatique» selon le pape qui avait appelé cette communauté traditionaliste à renoncer à son projet. En ignorant l'ultime appel lancé cette semaine par Léon XIV, les quatre nouveaux évêques – deux Français, un Américain et un Suisse – se trouvent de facto excommuniés, de même que les deux derniers évêques dont disposait jusqu'à ce jour la Fraternité.
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