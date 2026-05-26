La Fraternité Saint-Pie X à Ecône (VS) a annoncé l'ordination de quatre nouveaux évêques. Rome avait pourtant prévenu qu'une telle démarche sans son aval constituerait un schisme.

Malgré l'appel du Vatican, Ecône annonce les noms des prochains évêques

Malgré l'appel du Vatican, Ecône annonce les noms des prochains évêques

ATS Agence télégraphique suisse

La communauté catholique traditionaliste d'Ecône a annoncé mardi les noms des nouveaux évêques qu'elle compte ordonner l'été prochain. Il s'agit de quatre prêtres. Le Vatican a pourtant averti qu'une ordination sans l'aval du Saint-Siège impliquerait un acte schismatique.

Dans un communiqué, l'abbé Pagliani, Supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, indique que «les dossiers de ces prêtres ont été présentés au Saint-Père, accompagnés de quelques explications (...) dans le contexte très particulier et exceptionnel de ces consécrations épiscopales.»

Les quatre prêtres sont l’abbé Pascal Schreiber de nationalité suisse, l’abbé Michael Goldade de nationalité américaine, l’abbé Michel Poinsinet de Sivry et l’abbé Marc Hanappier, tous deux de nationalité française. Ils doivent recevoir la consécration épiscopale le 1er juillet prochain à Ecône (VS), selon le communiqué.

Le Supérieur général réaffirme que le sacre de ces élus ne procède d’aucune volonté d’établir une autorité parallèle dans l’Eglise. «La cérémonie n’aura d’autre but que de maintenir l’administration des sacrements de l’ordre et de la confirmation, ainsi que celle des sacramentaux réservés aux évêques, selon le rite traditionnel de la sainte Eglise romaine, et la foi de toujours», poursuit le communiqué.

Intention de schisme démentie

En février dernier, le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicastère (ministère) de la Doctrine de la foi, a reçu les responsables de la Fraternité. Le cardinal avait alors souligné qu'une ordination sans l'aval du Saint-Siège «impliquerait une rupture décisive de la communauté ecclésiale (schisme)» et empêcherait toute poursuite du dialogue.

Fondée en 1970 à Ecône et actuellement basée à Menzingen (ZG), la FSSPX, fondée par l'évêque français Marcel Lefebvre, est attachée à la messe tridentine, rite marginal célébré en latin. Elle a rapidement pris ses distances avec le Saint-Siège, refusant de «suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante» née selon elle du concile Vatican II. Elle revendique 720 prêtres.

Après avoir perdu en 1975 sa reconnaissance canonique par l'Eglise catholique, elle avait ordonné illicitement quatre évêques en 1988, entraînant une excommunication immédiate. Celle-ci avait été annulée en 2009 par le pape Benoît XVI et son successeur François avait rétabli à partir de 2015 la validité des confessions et des mariages célébrés par des prêtres de la Fraternité.