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La Fraternité Saint-Pie X risque l'exclusion
«Je vous supplie du fond du coeur: revenez sur votre décision!»

Le pape Léon XIV lance un appel de la dernière chance à la Fraternité Saint-Pie X basée à Ecône. Le souverain pontife supplie la communauté valaisanne de renoncer à ordonner quatre évêques sans son accord, un acte d'insubordination qui provoquerait un schisme.
Publié: il y a 38 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
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Dans les vignobles valaisans: l'église d'Ecône, siège de la Fraternité Saint-Pie X.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Le pape Léon XIV a lancé un ultime appel à la Fraternité Saint-Pie X, lui demandant de «renoncer à son projet» de consacrer quatre nouveaux évêques sans l'accord du Vatican, une initiative qui constituerait un schisme avec Rome.

Cette communauté catholique traditionaliste basée à Ecône (VS), influente dans les milieux conservateurs, a annoncé son intention d'ordonner le 1er juillet ses propres évêques, sans l'accord du Vatican. Pour le Saint-Siège, il s'agirait d'un acte d'insubordination direct, qui entraînerait une excommunication automatique des évêques.

«Je vous supplie du fond du coeur»

Fondée en 1970 à Ecône par l'évêque français Marcel Lefebvre, la Fraternité Saint-Pie X rejette en bloc les évolutions de l'Église depuis le Concile Vatican II (1962-1965), qui a profondément transformé l'institution. Ses fidèles sont attachés à une interprétation stricte de la tradition doctrinale et liturgique, notamment la messe de rite «tridentin», qui se caractérise par l'usage du latin et un prêtre officiant dos à l'assemblée.

«Je vous supplie du fond du coeur: revenez sur votre décision!», a écrit Léon XIV dans cette lettre adressée au supérieur général de la Fraternité, datée du 29 juin et rendue publique mardi par le Vatican.

Le pape américain demande à la communauté de «prendre en considération le bien-être spirituel des fidèles», dont le nombre est estimé à 600'000 dans le monde, soulignant qu'en cas de schisme, les sacrements – comme le mariage ou la confession – administrés par les évêques, actuellement au nombre de deux, ne seraient plus reconnus par l'Eglise catholique.

«Je prie pour vous, car déchirer la tunique sans couture du Christ est un péché d'une extrême gravité. Que le Seigneur éclaire vos consciences et éveille vos coeurs. Par l'autorité reçue du Christ, le coeur lourd mais plein d'espérance, je me sens obligé de vous demander de renoncer à votre projet», ajoute-t-il.

En 1988, le pape Jean-Paul II avait déjà lancé un appel similaire à la Fraternité pour la dissuader d'ordonner de nouveaux évêques, en vain. Cette ordination avait alors entraîné une excommunication immédiate, qui avait été levée en 2009.

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