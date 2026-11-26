La Suisse a participé au sommet des chefs de forces terrestres européennes à Toulouse, les 24 et 25 novembre. Le divisionnaire Yves Gächter a échangé avec ses homologues sur les enjeux technologiques, démographiques et stratégiques.

Drones, IA et recrutement: l'armée suisse se concerte avec ses voisins

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ATS Agence télégraphique suisse

Une trentaine de chefs d'état-major des armées de Terre européennes se sont réunis mardi et mercredi à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, pour plancher sur l'évolution des forces terrestres et les enjeux communs, tant technologiques que démographiques. La Suisse a participé à la réunion.

«Sur invitation de la France, la Suisse a participé à ce symposium. Elle était représentée par le divisionnaire Yves Gächter, commandant des Forces terrestres», a confirmé à Keystone-ATS le porte-parole de l'armée Anthony Favre.

L'objectif était de favoriser les échanges entre les commandants des armées de terre des différents pays participants. Dans ce cadre, le divisionnaire Gächter a eu l’occasion de s’entretenir bilatéralement avec ses homologues français, allemand et autrichien.

«Participer à ce type de rencontre internationale permet à l'armée suisse d’entretenir ses relations avec ses partenaires européens et de partager des expériences et des points de vue. Ces échanges contribuent ainsi au renforcement de la capacité de défense», relève le porte-parole.

Un espace de réflexion

Ce CELF (Commanders of European Land Forces Forum), qui existait avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, se veut un espace «de réflexion et de concertation» entre chefs militaires dans un format ad hoc ne se limitant ni aux membres de l'Otan, ni à ceux de l'Union européenne, selon l'état-major de l'armée de Terre français.

Ni le chef de l'US Army, ni son homologue canadien n'ont été conviés, mais le chef des forces terrestres américaines en Europe l'a été, selon cette source. Pendant deux jours, les patrons des forces terrestres européennes se sont penchés sur trois thématiques correspondant aux «trois défis» identifiés par le chef d'état-major français, le général Jacques de Montgros, qui a pris les rênes de l'armée de Terre cet été.

Le premier est l'adaptation des forces terrestres à l'arrivée de l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes, et les mutations du combat terrestre qu'elle engendre. Derrière l'utilisation en masse des drones et bientôt des robots, «il y a des effets sur la doctrine du combat terrestre et sur l'organisation de l'armée de Terre», observait le général de Montgros le mois dernier.

Défi démographique

Le deuxième défi est démographique avec les conséquences du vieillissement de la population pour les forces terrestres, par nature volumineuses, sur leur capacité à recruter, former et fidéliser dans un vivier de population qui rétrécit.

Le troisième est l'adaptation des forces européennes à agir ensemble pour assurer la défense collective du continent face à la menace russe et à la volonté américaine de retirer une partie de leurs forces conventionnelles d'Europe.

«Ces trois thématiques sont déclinées formellement différemment, mais sur le fond elles sont les mêmes dans tous les pays d'Europe», observe-t-on à l'état-major de l'armée de Terre. Toulouse a accueilli la douzième édition du CELF, après Kiruna (Suède) l'an passé.