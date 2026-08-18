Une enquête pénale pour homicide par négligence est en cours après l'accident de calèche à Pontresina (GR) qui a fait un mort et 12 blessés. Les calèches circulent à nouveau, sans remorque, après des contrôles techniques.

Malgré l'ouverture d'une enquête pénale, les excursions en calèche ont repris

Malgré l'ouverture d'une enquête pénale, les excursions en calèche ont repris

ATS Agence télégraphique suisse

Trois jours après le grave accident de calèche dans le Val Roseg, près de Pontresina (GR), une enquête pénale est en cours pour homicide par négligence. Les attelages ont fait l'objet de contrôles techniques et le service a repris à un rythme réduit.

Les calèches ont été contrôlées par une entreprise spécialisée et soumises à un test de freinage, indique mardi la société d'exploitation des calèches Wohlis Kutschenbetrieb. Seuls les véhicules contrôlés sont remis en service et circulent encore sans remorque jusqu'à nouvel ordre.

Le terrible accident, qui a coûté la vie à une passagère et a fait douze blessés, s’est produit samedi après-midi alors qu’un groupe d’une quarantaine de touristes regagnait Pontresina à bord de deux convois de calèches. Les autorités ont entre-temps ouvert une enquête pénale pour homicide par négligence.

Choqués

«Nous souhaitons exprimer notre plus profonde sympathie aux proches de la personne décédée et à toutes les personnes accidentées», déclare le responsable de l'entreprise concernée, cité dans le communiqué. «Nous et tous nos collaborateurs sommes profondément choqués.»

L'entreprise souligne soutenir les autorités dans ses investigations, afin d'élucider les causes exactes de l'accident et en tirer des enseignements pour améliorer la sécurité. En raison de la procédure en cours, elle ne fournit aucune information supplémentaire à ce sujet.

Lors de l'accident, l'un des trois chevaux a chuté, mais n'a été que légèrement blessé. Il a reçu des soins vétérinaires et se rétablira complètement, est-il encore précisé. Les deux autres chevaux impliqués se portent bien.