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Des touristes éjectés de leur calèche
Un problème de freins à l'origine de la tragédie en Engadine

Les causes de l'accident de calèche survenu samedi lors d'une excursion touristique dans les Grisons ont été dévoilées. Le drame a fait un mort et douze blessés.
Publié: il y a 59 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
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Cet attelage transportait des dizaines de touristes lorsqu'il est parti en embardée.
Photo: Police cantonale des Grisons
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ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 73 ans a perdu la vie samedi après-midi lors d'un accident de calèche survenu dans le Val Roseg, près de Pontresina (GR). Douze personnes ont été blessées, dont deux gravement.

L’accident s’est produit alors qu’un groupe d’une quarantaine de touristes étaient en train de regagner Pontresina en calèche après une excursion dans la vallée de Haute-Engadine. Le groupe voyageait à bord de deux convois de calèches tirées par des chevaux, a indiqué dimanche la police cantonale grisonne.

Sur un tronçon en descente, le cocher d'un des attelages s’est rendu compte que les freins n’étaient pas suffisamment efficaces. Il a tenté de dévier son attelage à trois chevaux vers une zone plus plate afin de réduire la vitesse. Alors qu'il venait d'entamer la manœuvre, un des chevaux est tombé, et le cocher a perdu la maîtrise de la calèche.

Résidents suisses

Dans la foulée, la calèche de tête a violemment percuté un arbre bordant la route, projetant plusieurs passagers hors du véhicule. Une septuagénaire est décédée sur les lieux de l'accident.

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Les blessés ont été transportés dans des hôpitaux des environs, à bord de trois hélicoptères et de quatre ambulances. Les membres du groupe sortis indemnes ont été pris en charge à Pontresina par des équipes de soutien psychologique. Selon la police grisonne, les 40 participants à l'excursion résident en Suisse. Le Ministère public et la police cantonale ont ouvert une enquête afin de déterminer le déroulement et les circonstances de l’accident.

Le Val Roseg est une petite vallée qui s’étend de Pontresina vers le sud, en direction du Piz Glüschaint et du Piz Roseg. Ces deux sommets se trouvent sur la frontière entre la Suisse et l’Italie. La vallée est bordée à l’ouest par le Piz Corvatsch et à l’est par le Piz Bernina.

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