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Drame dans les Grisons
Une terrible collision frontale fait deux morts entre Davos et Landquart

Dimanche après-midi, un accident s'est produit sur la commune de Schiers, dans les Grisons. Deux personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées.
Publié: 10.08.2026 à 11:38 heures
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Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 12:35 heures
La route nationale N28 a été fermée pendant plusieurs heures à la suite de ce violent accident.
Photo: Kantonspolizei Graubünden

Un drame s'est produit dimanche après-midi entre Schiers et Grüsch, dans les Grisons. Une voiture immatriculée en Suisse venant de Davos roulait en direction de Landquart lorsqu'elle s'est déportée sur la voie opposée dans une longue ligne droite. Elle est entrée en collision frontale avec un véhicule immatriculé en Italie qui circulait en sens inverse.

Sous la violence du choc, ce dernier a été soulevé et projeté contre la glissière de sécurité qui sépare la chaussée de la voie ferrée. Le véhicule s’est immobilisé sur le flanc. Le conducteur italien et une passagère ont été tués. Une autre occupante du véhicule a été grièvement blessée.

Trois hélicoptères mobilisés

Dans la voiture suisse, le conducteur, une femme et un enfant ont été légèrement blessés. Tous les blessés ont été transportés à l’hôpital, indique la police cantonale grisonne dans un communiqué. La route nationale N28 a dû être fermée pendant environ quatre heures et demie. 

Compte tenu de l’ampleur de la collision, de nombreux services d’intervention ont été mobilisés. Deux hélicoptères de la Rega et un hélicoptère de l’Alpine Air Ambulance ont également été sollicités.

En collaboration avec le parquet des Grisons, la police cantonale mène l’enquête pour déterminer les causes de l’accident.

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