DE
FR

L'excursion touristique vire au drame
Un accident de calèche fait un mort et douze blessés en Engadine

Un accident mortel s'est produit samedi après-midi dans la vallée de Roseg, alors qu'un groupe de touristes y effectuait une excursion. Une personne a trouvé la mort lors d'une promenade en calèche, et douze autres ont été blessées, dont certaines gravement.
Publié: 19:27 heures
|
Dernière mise à jour: 20:09 heures
1/2
L'accident s'est produit dans la vallée de Roseg, en Engadine.
Photo: Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie Zumkeller

Ce qui aurait dû être une agréable excursion en Engadine s'est soldé par une tragédie pour un groupe de touristes. Comme l'a confirmé la police cantonale des Grisons à Blick, un accident mortel impliquant un attelage de calèches s'est produit samedi après-midi vers 15h dans la vallée de Roseg, dans les Grisons.

Les circonstances exactes de l'accident restent floues. D'après les premières informations, un groupe d'environ 60 personnes voyageait dans la région. Les passagers étaient répartis sur deux attelages de trois calèches, transportant chacun dix personnes.

L’un des deux attelages a quitté la route sur une légère descente et a percuté violemment un arbre. Une personne est décédée, douze autres ont été blessées, dont deux gravement. Selon la police cantonale, les blessés ont été répartis dans différents hôpitaux du canton des Grisons.

Une cellule de soutien mise en place

On ne dispose pour l'instant d'aucune information concernant l'identité de la personne décédée et des blessés. Selon la police cantonale, le groupe comprenait des ressortissants suisses et des voyageurs allemands. Des personnes d'autres nationalités étaient aussi présentes.

Le reste du groupe a été conduit à Pontresina après l'accident. Une équipe d'aide psychologique a été mobilisée et apporte son soutien aux personnes concernées sur place.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus