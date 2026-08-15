Un accident mortel s'est produit samedi après-midi dans la vallée de Roseg, alors qu'un groupe de touristes y effectuait une excursion. Une personne a trouvé la mort lors d'une promenade en calèche, et douze autres ont été blessées, dont certaines gravement.

Un accident de calèche fait un mort et douze blessés en Engadine

Un accident de calèche fait un mort et douze blessés en Engadine

Natalie Zumkeller

Ce qui aurait dû être une agréable excursion en Engadine s'est soldé par une tragédie pour un groupe de touristes. Comme l'a confirmé la police cantonale des Grisons à Blick, un accident mortel impliquant un attelage de calèches s'est produit samedi après-midi vers 15h dans la vallée de Roseg, dans les Grisons.

Les circonstances exactes de l'accident restent floues. D'après les premières informations, un groupe d'environ 60 personnes voyageait dans la région. Les passagers étaient répartis sur deux attelages de trois calèches, transportant chacun dix personnes.

L’un des deux attelages a quitté la route sur une légère descente et a percuté violemment un arbre. Une personne est décédée, douze autres ont été blessées, dont deux gravement. Selon la police cantonale, les blessés ont été répartis dans différents hôpitaux du canton des Grisons.

Une cellule de soutien mise en place

On ne dispose pour l'instant d'aucune information concernant l'identité de la personne décédée et des blessés. Selon la police cantonale, le groupe comprenait des ressortissants suisses et des voyageurs allemands. Des personnes d'autres nationalités étaient aussi présentes.

Le reste du groupe a été conduit à Pontresina après l'accident. Une équipe d'aide psychologique a été mobilisée et apporte son soutien aux personnes concernées sur place.