A Ramsen (SH), les douaniers ont saisi 938 kg de produits alimentaires allemands importés illégalement. Le conducteur de 35 ans a écopé d'une amende de 1000 francs et de lourdes taxes.

Une tonne de denrées non déclarées saisie à la douane suisse

Une tonne de denrées non déclarées saisie à la douane suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Les douaniers suisses ont intercepté à Ramsen (SH) une camionnette de livraison transportant près d'une tonne de produits alimentaires importés d'Allemagne en fraude. Son conducteur a dû s'acquitter d'une amende de 1000 francs et des taxes douanières de plus d'un millier de francs.

Lors du contrôle effectué le 3 avril, l'automobiliste âgé de 35 ans a déclaré avoir transporté les produits alimentaires d'Allemagne en Suisse pour une entreprise helvétique, indique vendredi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Il ne disposait d'aucune quittance d'achat.

A bord du véhicule se trouvaient notamment 276 kg de concombres, plus de 250 kg d'épices ainsi que des légumes en conserve, de l'huile d'olive et du poulet en conserve. Au total, la camionnette transportait 938 kg de denrées alimentaires non déclarées