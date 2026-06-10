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Les hélicoptères américains filmés en train de survoler la Suisse
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Images d'un lecteur de Blick:Les hélicoptères américains filmés en train de survoler la Suisse

Que font-ils là?
Des hélicoptères militaires américains sèment la confusion dans le ciel suisse

Quatre hélicoptères Chinook de l’armée américaine ont été aperçus ce mercredi soir dans le ciel suisse après avoir franchi la frontière près de Kreuzlingen. Leur passage a suscité de nombreuses interrogations.
Publié: il y a 41 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
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Des hélicoptères de l'armée américaine volent les uns derrière les autres dans l'espace aérien suisse.
Photo: Flightradar 24/Lecteur
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Janine Enderli

La scène a surpris de nombreux observateurs. Quatre hélicoptères militaires Chinook de l’armée américaine ont décollé de Friedrichshafen, en Allemagne, avant de prendre la direction de la Suisse. 

Plusieurs lecteurs ont contacté Blick pour comprendre ce que ces appareils faisaient dans le ciel helvétique. «Pourquoi l’armée américaine se trouve-t-elle en Suisse?», s’étonne un lecteur. «A-t-elle une autorisation pour survoler le pays?»

Vol en direction du sud-ouest

Des images montrent les quatre appareils voler les uns derrière les autres en direction du sud-ouest. D’après les données de Flightradar24, ils ont franchi la frontière suisse près de Kreuzlingen, avant de poursuivre leur route vers Zurich. Leur destination était initialement inconnue.

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Contacté par Blick, le porte-parole de l’armée Stefan Hofer confirme qu’il s’agissait bien de quatre Chinook de l’armée américaine. Une autorisation de survol avait été délivrée pour un trajet en direction de Genève.

Le Chinook est un hélicoptère de transport militaire reconnaissable à ses deux rotors en tandem. Il s’agit de l’un des appareils de transport lourd les plus utilisés au monde.

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