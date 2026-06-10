Donald Trump a déclaré mercredi que l'Iran paiera un lourd tribut pour avoir tardé à négocier un accord. Sur Truth Social, il critique vivement l'état de l'armée iranienne et qualifie le régime de vaincu.

L'Iran a «pris trop de temps pour négocier» et va «en payer le prix»

L'Iran a «pris trop de temps pour négocier» et va «en payer le prix»

AFP Agence France-Presse

Donad Trump a estimé mercredi que les Iraniens avaient «mis trop de temps à négocier un accord qui aurait été excellent pour eux», ajoutant qu'ils allaient «devoir en payer le prix», dans un message sur son réseau Truth social.

«L'armée iranienne est un chaos complet et total. Une bonne partie, comme leur marine et leur armée de l'air, n'existe même plus - elles ont été totalement vaincues», a ajouté le président américain. «L'Iran, c'est beaucoup de paroles et aucune action. Le tyran du Moyen-Orient est MORT!!!».

Fin des négociations?

«Ils ont mis trop de temps à négocier un accord qui aurait été excellent pour eux, et maintenant ils vont devoir en payer le prix», a-t-il écrit. Le président américain cherche une sortie à ce conflit impopulaire aux Etats-Unis à l'approche des élections législatives de mi-mandat et multiplie les déclarations contradictoires, tantôt optimiste, tantôt va-t-en-guerre.

Donald Trump affirmait encore mardi que la diplomatie américaine menait les «derniers efforts» en vue de la conclusion d'un accord avec Téhéran, évoquant un délai de «deux à trois jours» pour qu'il soit conclu.