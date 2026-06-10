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Trump durçit encore le ton
L'Iran a «pris trop de temps pour négocier» et va «en payer le prix»

Donald Trump a déclaré mercredi que l'Iran paiera un lourd tribut pour avoir tardé à négocier un accord. Sur Truth Social, il critique vivement l'état de l'armée iranienne et qualifie le régime de vaincu.
Publié: il y a 37 minutes
«Ils ont mis trop de temps à négocier un accord qui aurait été excellent pour eux», écrit Donald Trump.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Donad Trump a estimé mercredi que les Iraniens avaient «mis trop de temps à négocier un accord qui aurait été excellent pour eux», ajoutant qu'ils allaient «devoir en payer le prix», dans un message sur son réseau Truth social.

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«L'armée iranienne est un chaos complet et total. Une bonne partie, comme leur marine et leur armée de l'air, n'existe même plus - elles ont été totalement vaincues», a ajouté le président américain. «L'Iran, c'est beaucoup de paroles et aucune action. Le tyran du Moyen-Orient est MORT!!!».

Fin des négociations?

«Ils ont mis trop de temps à négocier un accord qui aurait été excellent pour eux, et maintenant ils vont devoir en payer le prix», a-t-il écrit. Le président américain cherche une sortie à ce conflit impopulaire aux Etats-Unis à l'approche des élections législatives de mi-mandat et multiplie les déclarations contradictoires, tantôt optimiste, tantôt va-t-en-guerre.

Donald Trump affirmait encore mardi que la diplomatie américaine menait les «derniers efforts» en vue de la conclusion d'un accord avec Téhéran, évoquant un délai de «deux à trois jours» pour qu'il soit conclu.

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