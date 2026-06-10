Une opération inédite a eu lieu au Proche-Orient: pour la première fois, un drone autonome de la marine américaine a secouru deux pilotes dont l'hélicoptère s'était écrasé près du détroit d'Ormuz, en pleine tension avec l'Iran.

Un drone maritime vient au secours de deux pilotes américains, une première

Un drone maritime vient au secours de deux pilotes américains, une première

Daniel Kestenholz

La guerre offre une place de plus en plus importante aux technologies automatisées. Après l'Ukraine, cette évolution se confirme désormais au Moyen-Orient: les drones ne servent plus uniquement à la reconnaissance ou aux attaques, ils participent à des opérations de sauvetage.

Une opération inédite de la marine américaine se serait ainsi déroulée dans l'une des zones les plus sensibles du monde. Lundi soir, un hélicoptère d'attaque américain AH-64 Apache aurait été abattu par des forces iraniennes près du détroit d'Ormuz. Les deux pilotes ont survécu au crash et seraient restés plusieurs heures à la dérive avant qu'une intervention sans précédent ne soit menée.

Un drone maritime

Ni un hélicoptère de secours ni un navire de guerre ne sont intervenus en premier après le crash. Selon les informations disponibles, c'est un drone sous-marin autonome de l'US Navy qui s'est rendu seul sur les lieux.

Le Corsair, un appareil développé par le groupe américain de défense Saronic, a traversé la zone de crise sans équipage à bord. Il aurait récupéré les deux pilotes de l'AH-64 Apache avant de les mettre en sécurité. Par la suite, ceux-ci ont été transférés dans un hélicoptère. Peu après l'opération, le président américain Donald Trump a déclaré: «Les pilotes vont bien.»

Ce bateau-drone mesure 7,5 mètres de long, dispose d'une autonomie d'environ 2000 kilomètres, peut atteindre 65 km/h et transporter près d'une demi-tonne de matériel. D'après l'agence Reuters, il appartient à la Task Force 59, une unité spéciale de l'US Navy basée à Bahreïn et spécialisée dans les systèmes autonomes. Cette unité est présentée comme un modèle de la guerre du futur, avec un projet de déploiement de centaines, voire de milliers, de drones maritimes pour des missions de surveillance, d'attaque et de sauvetage.

La machine à la place de l'homme

Le détroit d'Ormuz est considéré comme l'une des routes maritimes les plus instables au monde. Depuis le conflit entre Israël et l'Iran, les forces américaines y assurent une présence permanente. Après la destruction de l'hélicoptère, les Etats-Unis ont mené plusieurs frappes de représailles. Le Centcom a indiqué que trois vagues d'attaques avaient été lancées.

L'épisode montre aussi à quel point la guerre moderne évolue rapidement. En Ukraine, les drones ont déjà transformé certaines zones du front en secteurs extrêmement dangereux. Désormais, ces technologies occupent une place croissante en mer, où elles sont utilisées non seulement pour la surveillance et les attaques, mais aussi pour des opérations de sauvetage complexes.

La guerre du futur semble ainsi déjà en cours, avec des machines de plus en plus impliquées dans les missions de combat, d'observation et de secours, autrefois assurées par des humains.