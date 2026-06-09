Après des frappes croisées entre Israël et l'Iran, le risque d'une escalade majeure était imminent. Lundi, Donald Trump est intervenu en urgence pour dissuader Benjamin Netanyahu de toute nouvelle attaque. Retour sur les derniers événements.

Comment un coup de fil entre Trump et Netanyahu aurait mis fin in extremis aux hostilités entre Israël et l'Iran

Comment un coup de fil entre Trump et Netanyahu aurait mis fin in extremis aux hostilités entre Israël et l'Iran

Janine Enderli

Ces dernières 24 heures ont démontré la rapidité avec laquelle le conflit au Moyen-Orient pourrait dégénérer à nouveau. Lundi, le président américain Donald Trump est apparemment parvenu in extremis à empêcher Israël et l'Iran de s'entredéchirer. Voici un résumé des derniers événements.

Dimanche 7 juin, au matin

Selon le média américain Axios, la dernière crise a été déclenchée par une attaque israélienne contre une cible du Hezbollah à Beyrouth ce dimanche matin. Des sources internes indiquent que le commandement central américain a été informé, mais pas la Maison Blanche. Ce qui aurait mis Donald Trump en rage.

L'Iran a rapidement réagi en envoyant des missiles sur Israël. L'escalade des tensions s'est enclenchée.

Dimanche 7 juin, au soir

Dimanche soir, Trump a personnellement téléphoné au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour le dissuader de toute riposte. Il l'a exhorté à s'abstenir de toute contre-attaque. Netanyahu a refusé. Selon Axios, il a fait valoir que renoncer à la riposte serait un signe de faiblesse et encouragerait l'Iran à poursuivre ses opérations. Israël a donc décidé de lancer une attaque.

Lundi 8 juin, au matin

Israël a ensuite attaqué plusieurs cibles en Iran, dont un important complexe pétrochimique.

Lundi 8 juin, au soir

Lundi, Trump a de nouveau appelé Netanyahu. Selon Axios, il lui aurait dit: «Fais bien attention Bibi, sinon tu te retrouveras très bientôt seul.» Au final, Benjamin Netanyahu a vraisemblablement cédé et a mis fin aux préparatifs.

Pour de nombreux observateurs, cette crise démontre avant tout une chose: les intérêts de Trump et de Netanyahu divergent de plus en plus. Un responsable du gouvernement américain a déclaré à Axios: «Netanyahu a besoin de la guerre pour survivre politiquement en Israël. Trump a besoin de la fin de la guerre pour survivre politiquement aux Etats-Unis.»