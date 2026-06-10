L'armée américaine a mené mercredi des frappes contre l'Iran après la destruction d'un hélicoptère près du détroit d’Ormuz. Le Centcom affirme avoir agi «en autodéfense» sur ordre du président Donald Trump, tandis que des explosions ont été signalées en Iran.

AFP Agence France-Presse

L'armée américaine a mené mercredi deux séries de frappes contre l'Iran après qu'un de ses hélicoptères a été abattu près du détroit d'Ormuz, où les médias iraniens ont rapporté des explosions. «Des frappes d'autodéfense contre l'Iran» ont commencé à 21H00 GMT «sur ordre du commandant en chef», avait affirmé sur X le (Centcom), le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, en référence au président Donald Trump.

«La mission est une réponse proportionnée à une agression iranienne injustifiée», avait ajouté l'armée. «La réponse devrait être très forte, très puissante», avait toutefois dit le président américain, selon des propos rapportés par la chaîne américaine ABC.

Selon des médias iraniens, des explosions ont été entendues en plusieurs lieux sur la côte sud de l'Iran, près du stratégique détroit d'Ormuz, toujours bloqué. Après une courte période de calme, ils ont fait état d'une deuxième série d'attaques dans la même zone, attribuée aux Etats-Unis.

«Aucune attaque ni aucune menace sans réponse»

Le média américain Axios a rapporté que les frappes avaient ciblé plusieurs systèmes de défense antiaériennes et des radars autour du détroit d'Ormuz. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a assuré sur X mercredi après la première vague que l'armée iranienne ne laissera «aucune attaque ni aucune menace sans réponse».

Le président Trump avait accusé un peu plus tôt les Iraniens d'avoir abattu la veille un hélicoptère militaire américain «de type Apache pendant qu'il survolait le détroit d'Ormuz», dont les deux occupants avaient pu s'éjecter. Il avait promis de «répliquer».

L'annonce de ces frappes a fait repartir à la hausse les prix du pétrole. Le baril de WTI, référence américaine du brut, s'échangeait ainsi pour quelque 89 dollars (environ +1%) mercredi avant l'ouverture des marchés asiatiques.

Changement de ton

Avant les frappes américaines, le ministre des Affaires étrangères iranien avait semblé vouloir minimiser l'incident impliquant l'hélicoptère. «Les forces étrangères à proximité de notre territoire sont constamment exposées à des risques, en raison de leurs propres erreurs humaines, de simples accidents ou de la possibilité d'être prises dans des tirs croisés. Pour réduire ce risque, la meilleure solution est qu'elles partent», avait souligné Abbas Araghchi sur X.

«Nous préférons le langage diplomatique, mais nous parlons aussi d'autres langues», avait-il poursuivi, plus menaçant. Après 100 jours de guerre et l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les attaques réciproques entre l'Iran et Israël avaient repris dimanche et lundi, tuant trois personnes dont deux militaires et blessant 15 personnes en Iran, selon un bilan de la télévision d'Etat.

Donald Trump avait exhorté les deux pays à cesser «immédiatement» les hostilités. Le chef de l'Etat américain cherche à sortir de ce conflit impopulaire aux Etats-Unis, qu'il a déclenché au côté d'Israël le 28 février.

Téhéran avait d'abord annoncé l'arrêt de son opération militaire contre Israël, qui l'avait ensuite imité. Selon le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, un accord américano-iranien était «sur le point d'être conclu» lorsque les nouveaux combats entre l'Iran et Israël ont éclaté dimanche.

Tyr désertée

L'Iran exige que tout accord avec Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient englobe la fin des hostilités sur le front libanais, où s'affrontent depuis le 2 mars son allié libanais du Hezbollah et Israël. Dans le sud du Liban, Tyr et ses environs sont pilonnés sans relâche par l'armée israélienne.

Les bombardements ont fait au moins onze morts mardi, selon les autorités libanaises. Pour la première fois depuis le début des affrontements entre Israël et le mouvement chiite, l'armée israélienne a appelé tous les habitants à évacuer Tyr, y compris ceux du quartier chrétien.

«Le quartier chrétien est désormais vide à 99%», a rapporté à l'AFP Walid al-Tawil, du conseil municipal. Le Hezbollah a, lui, revendiqué de nouvelles attaques contre des forces israéliennes dans le sud du Liban – qui n'ont pas fait de blessés selon l'armée israélienne. L'armée a par ailleurs rapporté avoir abattu dans le nord d'Israël un homme accusé d'avoir tiré sur des soldats après avoir traversé la frontière depuis le Liban.