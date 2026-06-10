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Une vidéo générée par IA controversée
Trump fâche 20'000 Japonais en se prenant pour Naruto

Près de 20'000 Japonais ont signé une pétition contre l'utilisation par Donald Trump de personnages de mangas, notamment Naruto, dans des vidéos politiques. Les fans dénoncent une appropriation contraire aux valeurs de ces œuvres.
Publié: 08:44 heures
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Dernière mise à jour: 08:46 heures
Donald Trump a publié une vidéo générée par IA de lui-même en Naruto sur Truth Social.
Photo: Screenshot/X
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AFP Agence France-Presse

Près de 20'000 personnes ont signé une pétition en ligne au Japon pour protester contre l'utilisation par le président américain Donald Trump et la Maison Blanche de personnages de mangas et d'anime dans des publications sur les réseaux sociaux. Dans le dernier exemple en date, une vidéo diffusée samedi sur Truth Social montre Donald Trump sous les traits du ninja Naruto Uzumaki, tiré de l'oeuvre «Naruto», suscitant la fureur des fans de cette série animée très populaire.

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En mars, une publication de la Maison Blanche mêlait des images de frappes militaires américaines en Iran à des extraits de films, de séries célèbres, et notamment de la série de manga et d'anime «Yu-Gi-Oh!». La pétition, lancée en mars, a été relancée mardi après la diffusion de la nouvelle vidéo sur «Naruto», dans une démarche qualifiée par les organisateurs «d'urgente» et visant à faire part des préoccupations des fans de mangas et d'anime aux ayants droits.

«Depuis de nombreuses années, ces oeuvres inspirent des publics du monde entier en transmettant des valeurs telles que le courage, l'amitié et la persévérance», peut-on lire dans la pétition. «Pour cette raison, de nombreux fans s'inquiètent lorsque des images issues de ces oeuvres semblent utilisées dans des contextes politiques ou militaires qui peuvent différer des intentions des créateurs originaux ou des détenteurs des droits», ajoute-t-elle.

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