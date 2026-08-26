Chez Denner, les départs s'enchaînent. Le directeur marketing Raphael Werner quittera le discounter fin août, après deux ans. Aucun désaccord ne serait en cause. Il rejoint le CEO Torsten Friedrich et le directeur des ventes Christian Staub, eux aussi sur le départ.

Après son CEO et son directeur des ventes, un autre cadre de Denner annonce son départ

Après son CEO et son directeur des ventes, un autre cadre de Denner annonce son départ

Bernadette Hogg

Chez Denner, les départs se succèdent à la tête de l'entreprise. Après plusieurs cadres, c'est désormais au tour de son directeur marketing, Raphael Werner, de quitter le discounter suisse. Dans une interview accordée au magazine en ligne persoenlich.com, il annonce son départ après deux ans passés au sein du groupe. Aucune raison politique n'aurait joué de rôle dans sa décision.

L'expert en marketing n'a pas souhaité révéler quelle serait sa prochaine destination professionnelle. «J'ai vécu des années passionnantes chez Denner», a-t-il déclaré. Il y a quelques jours à peine, Raphael Werner a reçu le prix de «CMO de l'année», signe d'une consécration personnelle. Son aventure chez Denner prendra fin dès la fin du mois, comme l'a confirmé l'entreprise à la demande de Blick.

Denner est d'ores et déjà à la recherche de son successeur. Raphael Werner avait commencé sa carrière chez Lidl, en Suisse et en Belgique. Selon l'entreprise, aucun désaccord n'est à l'origine de son départ. «La séparation se fait d'un commun accord», a déclaré le porte-parole Thomas Kaderli à Blick.

Les départs s’enchaînent

Raphael Werner rejoint la liste, qui commence à s'allonger, des dirigeants de Denner à avoir quitté le navire. Fin avril, après un peu plus d'un an à la tête du discounter, le directeur général Torsten Friedrich a démissionné. L'Allemand avait quitté ses fonctions avec effet immédiat, laissant supposer des tensions en coulisses.

Un autre départ se profile cette année. Christian Staub, directeur des ventes, quittera lui aussi de son plein gré la filiale de Migros. En juin, il a été annoncé qu'il rejoindrait une autre entreprise, où il occupera à l'avenir un poste de direction. Il devrait toutefois rester chez Denner jusqu'à la fin de l'année.

L'ancien propriétaire de Denner, Philippe Gaydoul, avait déjà dénoncé la mauvaise ambiance régnant au sein de l'entreprise sous la domination de Migros. En juin, il déclarait à la «NZZ am Sonntag»: «De nombreux magasins ont pratiquement le même aspect qu'il y a près de 20 ans. Il n'y a pratiquement pas eu d'investissements – ni dans les magasins, ni dans les nouvelles technologies telles que le self-scanning, qui seraient pourtant intéressantes pour les discounters.»