La dernière victime de l'incendie de Crans-Montana soignée à l'Hôpital pédiatrique de Zurich est sortie le 7 avril. Neuf adolescents gravement brûlés y avaient reçu des soins intensifs, parfois durant plusieurs mois.

ATS Agence télégraphique suisse

La dernière victime de l'incendie de Crans-Montana (VS) soignée à l'hôpital pédiatrique de Zurich a quitté l'établissement mardi dernier. Les soins intensifs prodigués aux neuf adolescents touchés qui y avaient été admis sont désormais terminés, indique l'institution. Six personnes sont encore soignées à l'hôpital universitaire zurichois. Six autres sont pris en charge au CHUV à Lausanne. Douze blessés se trouvent donc toujours dans un hôpital de Suisse.

La suite du traitement des neuf adolescents de l'hôpital pédiatrique zurichois se déroule près de chez eux principalement en ambulatoire ou dans des centres de rééducation hospitaliers. C'est là que les adolescents doivent retrouver leur mobilité et leur autonomie, a précisé l'hôpital dans un communiqué.

L'hôpital pédiatrique de Zurich a pris en charge au total neuf victimes de brûlures originaires de Suisse et d'autres pays européens. A certains moments, jusqu'à six adolescents gravement ou très gravement blessés étaient traités simultanément. Les neuf ont tous dû être pris en charge en soins intensifs, parfois pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Au cours du traitement, de nombreuses opérations, principalement de chirurgie plastique et reconstructive, ont été nécessaires. Selon l'hôpital, plusieurs dizaines de disciplines et de groupes professionnels ont participé au traitement.

Le processus de guérison n'est pas terminé

Selon l’hôpital, l’infrastructure moderne du nouveau bâtiment de pédiatrie a également contribué au succès du traitement. Une salle de réanimation chauffée, un bloc opératoire adapté ainsi que des chambres spécialement équipées dans l’unité de soins intensifs ont joué un rôle décisif. Sur l’ancien site, il était possible de prendre en charge au maximum deux à trois grands brûlés simultanément.

L'hôpital universitaire pédiatrique de Zurich est, avec l'hôpital universitaire CHUV de Lausanne, l'un des deux centres nationaux pour les enfants et adolescents gravement brûlés. Le transfert des patients provenant d'autres cliniques a été coordonné par l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Pour les personnes concernées, le processus de guérison n'est toutefois pas encore terminé, a précisé l'hôpital. Elles devront «continuer à être suivies pendant des années». Certaines d'entre elles continueront de se rendre à Zurich pour des traitements ambulatoires et des contrôles de suivi.

«Nous souhaitons de tout cœur à tous ces jeunes force, patience et confiance pour la suite de leur parcours», a déclaré le Dr Julia Hillebrandt, directrice générale de l'hôpital pédiatrique, citée dans le communiqué. L'information a été rapportée en premier par le «Tages-Anzeiger». Le 9 avril, trente-huit des 115 blessés de l'incendie étaient encore soignés en Allemagne, en France, en Italie ou en Suisse, selon le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED. Leur nombre a baissé de trois entre le 25 mars et le 8 avril et de sept en un mois.