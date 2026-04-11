DE
FR

Encore 12 victimes à l'hôpital
La dernière victime de Crans-Montana quitte l'hôpital à Zurich

La dernière victime de l'incendie de Crans-Montana soignée à l'Hôpital pédiatrique de Zurich est sortie le 7 avril. Neuf adolescents gravement brûlés y avaient reçu des soins intensifs, parfois durant plusieurs mois.
Publié: 10:44 heures
La dernière victime de l'incendie de Crans-Montana soignée à l'Hôpital pédiatrique de Zurich est sortie le 7 avril.
Photo: SIGGI BUCHER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La dernière victime de l'incendie de Crans-Montana (VS) soignée à l'hôpital pédiatrique de Zurich a quitté l'établissement mardi dernier. Les soins intensifs prodigués aux neuf adolescents touchés qui y avaient été admis sont désormais terminés, indique l'institution. Six personnes sont encore soignées à l'hôpital universitaire zurichois. Six autres sont pris en charge au CHUV à Lausanne. Douze blessés se trouvent donc toujours dans un hôpital de Suisse.

La suite du traitement des neuf adolescents de l'hôpital pédiatrique zurichois se déroule près de chez eux principalement en ambulatoire ou dans des centres de rééducation hospitaliers. C'est là que les adolescents doivent retrouver leur mobilité et leur autonomie, a précisé l'hôpital dans un communiqué.

L'hôpital pédiatrique de Zurich a pris en charge au total neuf victimes de brûlures originaires de Suisse et d'autres pays européens. A certains moments, jusqu'à six adolescents gravement ou très gravement blessés étaient traités simultanément. Les neuf ont tous dû être pris en charge en soins intensifs, parfois pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Au cours du traitement, de nombreuses opérations, principalement de chirurgie plastique et reconstructive, ont été nécessaires. Selon l'hôpital, plusieurs dizaines de disciplines et de groupes professionnels ont participé au traitement.

Le processus de guérison n'est pas terminé

Selon l’hôpital, l’infrastructure moderne du nouveau bâtiment de pédiatrie a également contribué au succès du traitement. Une salle de réanimation chauffée, un bloc opératoire adapté ainsi que des chambres spécialement équipées dans l’unité de soins intensifs ont joué un rôle décisif. Sur l’ancien site, il était possible de prendre en charge au maximum deux à trois grands brûlés simultanément.

A lire aussi
Cent jours après le drame, voici ce que l'on sait des victimes de Crans-Montana
Crans-Montana
Etudiants, sportifs, employés
Cent jours après le drame, voici ce que l'on sait des victimes
Comment les victimes de Crans-Montana se battent pour survivre, 100 jours après le drame
Témoignages
«Les flammes m’ont figée»
Comment les victimes de Crans-Montana luttent pour surmonter le drame

L'hôpital universitaire pédiatrique de Zurich est, avec l'hôpital universitaire CHUV de Lausanne, l'un des deux centres nationaux pour les enfants et adolescents gravement brûlés. Le transfert des patients provenant d'autres cliniques a été coordonné par l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Pour les personnes concernées, le processus de guérison n'est toutefois pas encore terminé, a précisé l'hôpital. Elles devront «continuer à être suivies pendant des années». Certaines d'entre elles continueront de se rendre à Zurich pour des traitements ambulatoires et des contrôles de suivi.

«Nous souhaitons de tout cœur à tous ces jeunes force, patience et confiance pour la suite de leur parcours», a déclaré le Dr Julia Hillebrandt, directrice générale de l'hôpital pédiatrique, citée dans le communiqué. L'information a été rapportée en premier par le «Tages-Anzeiger». Le 9 avril, trente-huit des 115 blessés de l'incendie étaient encore soignés en Allemagne, en France, en Italie ou en Suisse, selon le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED. Leur nombre a baissé de trois entre le 25 mars et le 8 avril et de sept en un mois.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus