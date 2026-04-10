Cent jours après l’incendie du bar «Le Constellation», survenu le 1er janvier 2026, l'émotion reste vive. Blick fait le point sur ce que l’on sait des victimes identifiées à ce jour.

Cent jours après le drame, voici ce que l'on sait des victimes de Crans-Montana

Cent jours après le drame, voici ce que l'on sait des victimes de Crans-Montana

Sandro Zulian , Sandra Marschner , Marian Nadler , Natalie Zumkeller et Nicolas Lurati

Cent jours se sont écoulés depuis l'incendie du bar «Le Constellation», survenu le 1er janvier 2026. Le drame reste profondément marqué dans les esprits. Blick fait le point sur ce que l'on sait des victimes identifiées à ce jour.

Caroline Rey, 24 ans – la fille d'un conseiller communal

Caroline Rey originaire de Sierre (VS), a perdu la vie à Crans-Montana. Au micro de la RTS, son père Joël Rey, conseiller communal de Sierre en charge de la sécurité, évoque les heures d'incertitude qui ont suivi la nuit du 31 décembre. «J'ai trois enfants. Les deux autres m'avaient dit où ils passeraient le réveillon, mais Caroline avait évoqué plusieurs possibilités», décrit-il.

Il n'aurait pas pu imaginer à ce moment-là que sa fille faisait la fête dans le bar «Le Constellation». Le matin du 1er janvier, il a contacté ses enfants pour se rassurer. «Et puis, il y a eu le silence... Elle ne répondait plus», raconte-t-il à la RTS. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe: la sœur jumelle de Caroline l'a informé qu'un avis de recherche circulait sur Instagram.

Pendant plusieurs jours, la famille est restée dans l'attente. Puis la confirmation est tombée: Caroline Rey a perdu la vie dans l'incendie. «La douleur d’un parent qui perd un enfant est inimaginable», confie Joël Rey à la RTS.

Joaquim, 18 ans – un pilote de karting suisse

Parmi les victimes de Crans-Montana figure le pilote suisse de karting Joaquim, a indiqué Auto Sport Suisse. Il avait récemment participé à la course de Wohlen dans le championnat suisse et terminé 10e de la finale du X30 Challenge Switzerland. Parallèlement, il jouait au football avec les juniors B du FC Lutry.

Arthur, 16 ans – sa mère l'a cherché pendant des jours

Depuis le 31 décembre 2025, Laetitia Brodard-Sitre était à la recherche de son fils Arthur. Sur les réseaux sociaux, elle a partagé ses recherches désespérées.

«J'ai l'espoir que la photo de mon fils fasse le tour du monde», a déclaré la mère au «Temps». Désormais, elle est confrontée à une tragique certitude: Arthur n'a pas survécu à l'incendie de Crans-Montana.

Benjamin, 18 ans – jeune boxeur suisse

Parmi les victimes figure Benjamin. La fédération SwissBoxing rend hommage à ce jeune boxeur suisse. Elle salue «un athlète prometteur et une personnalité rayonnante», ancien membre du Club Lausannois de Boxe.

La communauté juive endeuillée par la mort de deux sœurs

Parmi les 41 victimes de Crans-Montana, on compte également deux sœurs de 15 et 14 ans. Selon le média «Tachles», elles étaient originaires de la région lausannoise et membres de la communauté juive.

Sofia, 15 ans – double nationalité italienne et suisse

Les analyses ADN ont confirmé que Sofia a elle aussi péri dans l'incendie du bar «Le Constellation». Son décès a été annoncé par l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado, selon le «Quotidiano Nazionale».

Originaire de Mendrisio (TI), l'adolescente participait à la soirée avec trois camarades de l'International School of Como à Fino Mornasco. De double nationalité italienne et suisse, elle avait été portée disparue pendant plusieurs jours.

Beaucoup de ses amis ont pleuré la mort de Sofia P. sur Tiktok. «Cela n'a aucun sens» ou «Tu es partie soudainement et je n'arrive pas à y croire jusqu'à présent», peut-on y lire. La maire de Castel San Pietro (TI), où Sofia a grandi, a présenté ses condoléances à la famille et a appelé les habitants à se souvenir. Une messe commémorative a été célébrée dans la cathédrale de Lugano.

Alice, 15 ans – ne donnait plus de nouvelles à son frère

Alice, qui possédait à la fois la nationalité grecque et suisse, fait également partie des victimes de l'incendie de Crans-Montana. «Ma sœur était dans le club avec ses amis lorsque le feu s'est déclaré», a raconté son frère au journal «Neos Kosmos». Il s'est alors rendu en urgence au bar.

Il a par la suite formulé de graves accusations contre les propriétaires: «L'entrée est très étroite et les gens se bousculaient, se poussaient et criaient. Il y avait des personnes inconscientes au sol; c'était une situation tragique. Je tiens à préciser que la plupart des personnes que j'ai vues ce soir-là étaient des enfants. On parle de jeunes de 13 à 15 ans. L'entrée était ouverte à tous. C'est illégal. Ils servaient de l'alcool à des mineurs et il n'y avait absolument aucune sécurité dans l'établissement», a-t-il déclaré au journal

Un jeune basketteur de Lutry, 18 ans

Le 31 janvier, une autre victime de l'incendie, hospitalisé à Zurich, est décédée des suites de ses blessures. Il s'agissait d'un jeune basketteur, originaire de Lutry (VD).

Son état était encore stable le 9 janvier, mais il s’est ensuite détérioré avant son décès. Le média 20 minutes avait initialement annoncé la nouvelle. L'adolescent a été infecté à l'hôpital par le germe résistant aux antibiotiques «Acinetobacter baumannii», mieux connu sous le nom de «bactérie nosocomiale».

Le porte-parole de l'hôpital universitaire de Zurich, Marcel Schlatter, a confirmé à Blick que le défunt avait été infecté par la bactérie. Il précise toutefois qu'il ne peut pas affirmer que cette infection est la cause du décès. La cause exacte sera déterminée par le Ministère public valaisan.

Par ailleurs, une autre victime de l'incendie de Crans-Montana hospitalisée dans ce même établissement a également été infectée par une bactérie nosocomiale. Le porte-parole rappelle qu'elle peut malheureusement être présent dans le traitement de patients gravement brûlés.

Stefan, 31 ans – l'héroïque videur serbe

Stefan, de nationalité serbe et suisse, travaillait comme videur au bar «Le Constellation», selon plusieurs médias serbes. Au moment du début de l’incendie, il se trouvait à l’entrée.

Selon son cousin, interrogé par la RTS, des clients lui ont signalé le feu. Il serait alors entré dans le club pour leur porter secours. Il a réussi à faire sortir plusieurs jeunes, avant d’y retourner et de se retrouver piégé lors de cette opération de sauvetage. Comme le rapporte la chaîne 4News, Stefan I. avait travaillé et vécu en Suisse pendant plus de 20 ans.

Noa, 14 ans – jeune footballeur de Genève

Genève est aussi touchée par la tragédie de Crans-Montana. Selon la «Tribune de Genève«, sept blessés et une victime venaient du canton. Cette dernière est un jeune adolescent de 14 ans.

Prénommé Noa, il était scolarisé à Vuillonex, dans la commune de Confignon, et jouait au Lancy FC, rapporte la chaîne Léman Bleu. Le club a exprimé sa profonde tristesse sur les réseaux sociaux et présenté ses condoléances à la famille.

De nationalité française, Noa avait auparavant évolué au Racing Besançon avant de rejoindre son père en Suisse. Sa cousine Mélissia a déclaré à RMC être «très en colère» contre «Le Constellation», qu'elle accuse de ne pas avoir respecté les règles ni protégé les jeunes présents sur place.

Emanuele Galeppini, 16 ans – jeune golfeur italien

Le jeune golfeur italien Emanuele Galeppini n'a pas survécu à l'incendie. La Fédération italienne de golf a annoncé sa mort sur son site et ses réseaux sociaux, saluant «un jeune athlète passionné et porteur de valeurs authentiques.»

Elle a également exprimé ses condoléances à sa famille et à ses proches, ajoutant: «Emanuele restera à jamais dans nos cœurs». Résidant à Dubaï, il figurait sur la liste des personnes disparues publiée par le ministère italien des Affaires étrangères et a été la première victime identifiée de la tragédie.

Giovanni, 16 ans – Fils de vigneron

La mort de l'adolescent Giovanni a été confirmée par son père Giuseppe au «Corriere della Sera». «C'était mon rayon de soleil», a déclaré le viticulteur, ajoutant que son fils était très aimé et qu'il était «sensible, gentil et drôle». Il le décrit aussi comme un élève brillant et un sportif accompli, pratiquant le football, le golf et la moto. Il estime qu’'il était «le fils idéal».

Le père et le fils avaient passé les fêtes ensemble à Crans-Montana. «Je lui avais donné de l'argent pour fêter le Nouvel An», confie l’entrepreneur endeuillé. La sœur et le frère de Giovanni se trouvaient également dans la station au moment du drame.

Giuseppe T. pense que son fils est mort par intoxication à la fumée, n'étant pas gravement brûlé. Le viticulteur, qui fréquentait «Le Constellation», critique lui aussi les conditions de sécurité: «Outre le fait que le plafond n'était pas vraiment ignifugé, je suis surtout étonné par l'absence d'une sortie de secours digne de ce nom, affirme-t-il. Si la porte avait été élargie et équipée d'une poignée, personne ne serait mort», conclut-il.

Chiara, 16 ans – étudiante de Milan

Chiara était venue de Milan à Crans-Montana avec un groupe de 15 jeunes, selon le «Corriere della Sera». Ils comptaient fêter le Nouvel An, et leur venue au bar «Le Constellation» aurait été une «décision de dernière minute», faute de place ailleurs, explique son père.

Dans le groupe, huit personnes ont réussi à fuir les flammes, trois ont été grièvement blessées et quatre ont été portées disparues, dont Chiara C. Sa famille a par la suite appris son décès. «Sans prévenir, le monde s'est écroulé. On ne peut pas y être préparé», a confié son père au journal italien.





Achille, 16 ans – étudiant en art à Milan

Achille, originaire de Milan, connaissait bien Crans-Montana pour y avoir passé plusieurs vacances d'hiver, selon son cousin interrogé par le quotidien «Il Giorno». Le bar «Le Constellation» se trouvait près de la maison de vacances familiale, précise-t-il.

Avec des amis, dont Chiara C., il s'y serait rendu pour fêter la nouvelle année. Selon ce témoignage, Achille B. aurait d'abord quitté les lieux avant d'y retourner pour récupérer sa veste et son téléphone au moment où l'incendie s'est déclaré. Son cousin décrit cet étudiant en art comme «une personne très sensible et généreuse».

Riccardo, 16 ans – venu de Rome

Riccardo, originaire de Rome, a lui aussi perdu la vie lors de la tragédie. Elève d'un lycée scientifique de la capitale italienne, il se trouvait au bar «Le Constellation» le soir du Nouvel An avec sa sœur de 14 ans, selon le journal «La Stampa».

Sa sœur a réussi à échapper aux flammes et aurait ensuite tenté de retrouver son frère dans les décombres après l'incendie, rapportent plusieurs médias italiens. Le proviseur de son lycée a écrit: «Son sourire, sa gentillesse et sa sensibilité resteront dans nos mémoires à tous».

Charlotte, 15 ans – étudiante anglaise

Charlotte était scolarisée dans le Hertfordshire, au Royaume-Uni, selon le tabloïd «Metro». Sa famille a annoncé son décès dans un message publié sur les réseaux sociaux, après l'avoir d'abord déclarée disparue.

L'adolescente possédait les nationalités israélienne, britannique et française. Au moment du drame, elle travaillait en Suisse comme baby-sitter.

Giovanni – père de famille

Giovanni était originaire de la station de montagne française de Fresse-sur-Moselle, mais il vivait et travaillait en Suisse, comme l'a rapporté le site d'information local Remiremontvallees. Son frère a annoncé que ce père de deux enfants âgés de cinq et trois ans était décédé dans l'incendie. Il était employé dans un casino.

Cyane, 24 ans – la jeune serveuse au casque

La Française Cyane n'a pas non plus survécu à cet enfer. Elle travaillait comme serveuse dans la station de Crans-Montana. Selon le journal «Le Midi Libre», son corps a été identifié par ses proches.

Noémie, 26 ans – étudiante à Toulouse

Parmi les victimes figure également Noémie, étudiante originaire de Toulouse. Elle suivait des études de gestion. Peu d'informations circulent à son sujet, hormis le fait qu'elle se trouvait au «Constellation» avec une amie lors de l'incendie.

Matéo, 23 ans – DJ au «Constellation»

Matéo assurait la soirée en tant que DJ lorsque l'incendie s'est déclaré au bar «Le Constellation». Sur certaines vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on le voit aux platines alors que le feu commence déjà à se propager au plafond.

Trystan Pidoux, 17 ans – Un tragique récit de famille

Originaire de Pully (VD), Trystan Pidoux envoie un message à sa mère, Vinciane Stucky, peu après minuit. Ce sera son dernier signe de vie. Peu de temps après, le feu se déclare.

Note de la rédaction: certaines parties de cet article ont été publiées pour la première fois le 2 février 2026. L'article a été mis à jour le jeudi 9 avril 2026.