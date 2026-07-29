DE
FR

Grossesse, accident et décès
Une experte décrypte ces véritables pièges pour les couples concubins

Environ 40% des couples suisses ne sont pas mariés, et beaucoup d'entre eux vivent en concubinage. Quelles en sont les conséquences en cas de grossesse, de décès ou d'accident? Une experte décrypte les pièges administratifs dont il faut se méfier.
Publié: il y a 4 minutes
Que se passe-t-il dans le cadre d'une union libre si un partenaire tombe soudainement malade ou décède?
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_484.JPG
Olivia Ruffiner

Vivre en couple sans être mariés est devenu courant, mais ce statut cache de nombreuses subtilités administratives. La vie de concubins est synonyme de complexité double. Que se passe-t-il si un membre du couple ne peut soudainement plus travailler? Qu'en est-il de la couverture en cas de décès? Et en cas de grossesse? 

A lire aussi
Les couples suisses non mariés pourraient bientôt se pacser
Pour plus de protection
Les couples suisses non mariés pourraient bientôt se pacser
«Je recommande de commencer tôt à cotiser au 3e pilier – que ce soit pour la prévoyance vieillesse ou pour réaliser son rêve de devenir propriétaire», explique Mathieu Aebi de Raiffeisen Suisse.
Présenté par
«Les besoins en matière de prévoyance augmentent avec la taille de la famille»
Anticiper en vaut la peine
«Les besoins en matière de prévoyance augmentent avec la taille de la famille»

Pour rendre ces questions plus concrètes, nous avons discuté avec Sandra Maurer, conseillère du magazine «Beobachter», en prenant pour exemple le couple fictif, mais réaliste, formé par Max et Laura. Tous deux ont une trentaine d’années, vivent en concubinage, sont en bonne santé et travaillent tous les deux à temps plein en tant que salariés. A quoi doivent-ils faire attention si leur situation change soudainement? 

1

En cas de grossesse?

Comme Max et Laura ne sont pas mariés, Max doit reconnaître officiellement l’enfant. Cela se fait par le biais d’une procédure de reconnaissance de paternité auprès de l’état civil. En cas d’autorité parentale conjointe, les parents peuvent décider à la naissance si l’enfant portera le nom de famille du père. Sinon, il recevra automatiquement le nom de famille de la mère ou de la personne détenant l’autorité parentale.

Conseil: ces démarches doivent être préparées avant la naissance. Cela permet de clarifier la situation et de faciliter le quotidien avec un bébé. 

Le mariage apporte une sécurité financière à de nombreux couples. Mais d'autres solutions existent.
Photo: Vitstyle
2

En cas de décès?

Si Max ou Laura décède de manière inattendue, le partenaire survivant est-il couvert? Pas automatiquement. Certes, de nombreuses caisses de retraite (LPP) prennent désormais en compte les concubins, mais uniquement si certaines conditions sont remplies. «Il peut s’agir d’un couple ayant vécu ensemble pendant au moins cinq ans, ou d’un couple ayant un enfant commun», explique Sandra Maurer. Chaque caisse de pension définit ces conditions individuellement dans son règlement.

Souvent, le droit doit être revendiqué par écrit ou une demande de désignation de bénéficiaire correspondante doit avoir été déposée auprès de la caisse de pension. L’AVS ne verse rien non plus aux concubins survivants. Le versement d’un «capital décès» en cas de décès dépend du contrat de travail et des conditions contractuelles.

Conseil: les dispositions exactes figurent dans le règlement de prévoyance de la caisse de retraite concernée. Vous pouvez le demander et le consulter à tout moment. 

En cas de décès soudain, l’AVS ne verse rien au concubin survivant.
Photo: Shutterstock
3

En cas d'accident entraînant une invalidité?

Si Max perd sa capacité de travail à la suite d’un accident, l'assurance-accidents constitue son premier recours en Suisse. Comme il est salarié à temps plein, c’est celle de son employeur qui prend en charge les frais – cela vaut également pour les salariés temporaires. S’il était indépendant, il devrait souscrire lui-même une assurance-accidents complémentaire auprès de sa caisse d’assurance maladie ou de son assureur. En règle générale, une déclaration d’accident est remplie par l’employeur et un rapport médical est demandé au médecin.

Si Max ne peut plus reprendre le travail, ou seulement partiellement, c’est l’assurance-invalidité (AI) qui intervient. Le montant de la rente AI dépend du degré d’invalidité. Si Laura doit rester partiellement à la maison pour s’occuper de lui, elle peut, en Suisse, demander une indemnité pour aidant familial. Celle-ci s’élève à 35,50 francs par heure au maximum. En concubinage, il est toutefois plus complexe d’obtenir cette indemnité qu’en mariage.

En cas d’incapacité totale de travail en 2025, la rente AI de Max se situera entre 1’260 et 2’520 francs par mois, en fonction de son revenu professionnel moyen. En cas d’invalidité, les caisses de retraite versent une rente à vie qui est généralement supérieure à la rente AI. Mais selon Sandra Maurer, ce n’est souvent pas si simple: «Dans le cadre de nos activités de conseil, nous sommes fréquemment confrontés à des litiges longs et éprouvants avec l’AI. Une assurance de protection juridique est donc vivement recommandée.»

Conseil: décrivez de manière exhaustive et précise le déroulement de l’accident dans la déclaration d’accident. Il s’agit là de ce que l’on appelle les «déclarations des premières heures», qui ne peuvent plus être complétées ni modifiées a posteriori. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus