Les questions financières peuvent paraître lointaines selon les phases de vie. Mathieu Aebi de Raiffeisen explique pourquoi la planification financière est essentielle pour les familles et présente des outils qui peuvent les aider dans cette démarche.

«Je recommande de commencer tôt à cotiser au 3e pilier – que ce soit pour la prévoyance vieillesse ou pour réaliser son rêve de devenir propriétaire», explique Mathieu Aebi de Raiffeisen Suisse. Photo: Getty Images

Enfance, formation, premier salaire, famille, achat d’un logement, retraite: voilà, en simplifiant à l’extrême, un parcours de vie possible. Mais la vie est bien plus complexe que cela et les besoins financiers évoluent en conséquence au cours des différentes phases de la vie, comme le sait Mathieu Aebi, spécialiste en planification financière chez Raiffeisen Suisse. «En réalité, tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Il est donc utile de garder un œil sur son budget – même si la prévoyance n’est pas le sujet le plus attractif». Il évoque ainsi les trois phases de la planification familiale, de la préparation financière avant la naissance du premier enfant à l’adaptation continue en fonction des nouvelles circonstances de la vie.

Prévoir tôt, profiter à long terme

Avant la naissance d’un enfant, la marge de manœuvre financière d’un couple est généralement plus importante et peut être utilisée pour constituer des provisions ou optimiser sa prévoyance. Les versements dans le pilier 3a peuvent être déduits de l’impôt sur le revenu, ce qui permet de se constituer des réserves ou d’investir cet argent à long terme. «Je recommande de commencer tôt à cotiser au 3e pilier – que ce soit pour la prévoyance vieillesse ou pour réaliser son rêve de devenir propriétaire», souligne Mathieu Aebi. En effet, le patrimoine du pilier 3a peut également être retiré ou mis en gage pour l’acquisition d’un logement.

Il est également important de discuter du futur modèle familial. En effet, selon la répartition de l’activité professionnelle et la réduction du taux d’occupation, les cotisations aux 1er et 2e piliers peuvent diminuer, ce qui réduit les prestations de vieillesse, d’invalidité et de décès. Une prévoyance privée ciblée est donc d’autant plus importante – elle améliore les prestations de prévoyance et permet en même temps de faire des économies d’impôts.

Le premier enfant: réajuster ses finances

Avec la naissance du premier enfant, il faudrait faire le point sur les finances familiales. Des «rendez-vous» réguliers pour discuter finances au sein du couple aident à faire le point sur l’argent, la prévoyance et la couverture des risques. Le modèle familial choisi est également déterminant à cet égard: quand on quitte complètement son emploi, on n’est plus assuré dans le cadre du 2e pilier et on ne peut donc plus cotiser au 3e pilier, car il faut pour cela disposer d’un revenu soumis à l’AVS. Il est donc judicieux de travailler au moins à temps partiel, car les employés sont assurés dans une caisse de pension à partir d’un salaire annuel de 22’680 francs.

Le risque de perte de salaire pour cause de maladie ou d’accident doit également être pris en compte. Une assurance incapacité de gain ou une assurance décès peut apporter une certaine sécurité. Une planification particulièrement minutieuse s’impose pour les couples vivant en concubinage. «Le premier pilier ne reconnaît pas du tout le concubinage. Les deux conjoints ne sont donc pas assurés mutuellement», explique Mathieu Aebi. Par conséquent, l’AVS ne donne pas droit à des prestations de survivants pour le partenaire. «Pour les 2e et 3e piliers, il est essentiel de personnaliser la clause des bénéficiaires», explique-t-il. «En revanche, pour les couples mariés, c’est automatique. Nous recommandons toutefois de vérifier les prestations assurées par rapport aux besoins, même pour les personnes mariées.»

Economiser des impôts, se constituer un patrimoine

Les familles avec des enfants ont souvent des revenus plus faibles, mais des dépenses plus élevées. La prévoyance ne devrait toutefois pas être négligée. «Si c’est possible financièrement, il faudrait continuer de cotiser au pilier 3a», souligne Mathieu Aebi. Même les petits montants en valent la peine: en ne versant que 2’000 francs par an au lieu du montant maximal de 7’258 francs, on économise malgré tout – en fonction de son lieu de résidence – plusieurs centaines de francs d’impôts chaque année.

Aujourd’hui, environ 52% de la population suisse investit ses fonds du pilier 3a dans des fonds de prévoyance, comme le montre le Baromètre de la prévoyance Raiffeisen 2025. Au lieu de laisser sommeiller l’argent sur des comptes à faible rémunération, un fonds de prévoyance offre des opportunités de rendement sur les marchés financiers.

Les enfants peuvent aussi profiter des marchés financiers: grâce au long horizon de placement jusqu’à la majorité, les versements réguliers dans un plan d’épargne en fonds de placement sont généralement plus rentables qu’un compte jeunesse ou un compte épargne classique.

Des enfants plus grands, une plus grande marge de manœuvre financière

Lorsque les enfants sont plus grands, les parents peuvent souvent augmenter de nouveau leur taux d’occupation et donc les versements dans le premier et le deuxième pilier. «Une personne qui travaille pendant dix ans à 80% renonce à des prestations de prévoyance qui correspondent à environ deux ans de retraite anticipée», explique Mathieu Aebi. Plus de temps libre est certes attractif, mais: «notre système de prévoyance repose sur la responsabilité individuelle. Il faut être conscient de la situation et se faire conseiller sur la manière dont on devrait se protéger.»

Une autre façon d’améliorer sa situation en matière de prévoyance consiste à combler les lacunes de cotisation. A partir de 2026, il sera possible dans le cadre du pilier 3a d’effectuer des versements à effet rétroactif depuis l’année 2025 jusqu’au montant maximal de 7’258 francs. Il y a aussi la possibilité d’effectuer des rachats dans la caisse de pension. Le certificat de la caisse de pension précise les modalités. Mathieu Aebi recommande de faire établir une simulation par sa caisse de pension afin de voir les effets d’un rachat sur les prestations de risque ainsi que sur les prestations de vieillesse.

Conclusion: vérifier son budget en vaut toujours la peine

La révision et l’adaptation régulières du budget familial peuvent sembler fastidieuses, mais elles sont payantes à long terme. Des outils d’aide tels que le calculateur de budget interactif, le calculateur de fonds de prévoyance ou le guide de la prévoyance vous soutiennent dans la planification optimale de vos finances, des impôts et de votre prévoyance vieillesse.