DE
FR

Accès aux documents refusé
Contrats F35: Armasuisse refuse de livrer des informations même limitées

La réponse, lapidaire, d'Armasuisse est tombée ce 13 novembre: aucune information ne sera divulguée sur les contrats F35 et Patriot à l'association qui avait activé la Loi Transparence. L'affaire se réglera devant les tribunaux.
Publié: il y a 2 minutes
Les contrats sur les F35 restent pour l'instant inaccessibles, en particulier les clauses liées à la résiliation et aux paiements de la Suisse.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
DSC03380.png
Myret ZakiJournaliste Blick

La réponse est tombée: il n'y aura pas d'informations, même partielles, qui seront divulguées sur les contrats des avions F35 et des systèmes de défense Patriot achetés par la Suisse aux Etats-Unis, suite aux démarches de l'Association citoyenne contre les F35.

Le président de l'association, Daniel Künzi, avait actionné la Loi Transparence (LTrans) pour accéder à certains détails des contrats F35 et Patriot: il avait demandé la divulgation des clauses de résiliation de ces contrats, et le calendrier estimé des paiements de la Suisse pour les deux commandes.

Pas même sous forme caviardée

La réponse est tombée ce vendredi 13 novembre, lapidaire, de la part d'Armasuisse. «Nous vous informons que l'accès à ces documents ne peut pas être accordé, y compris sous forme caviardée». Daniel Künzi s'étonne de l'absence, même, du moindre motif pour expliquer ce refus.

Pour rappel, ce 22 octobre, l'association avait rendez-vous à Berne pour une médiation avec deux juristes d'Armasuisse (l'Office fédéral de l'armement, rattaché au Département fédéral de la défense). La médiation était organisée par le Préposé fédéral de la protection des données et de la transparence (PFPDT). Les représentants d'Armasuisse avaient alors indiqué qu'ils devraient demander l'autorisation à leur hiérarchie, qui à son tour allait consulter l'administration américaine avant d'envisager de divulguer des clauses. La rencontre avait abouti à un protocole d'accord, auquel Armasuisse répond aujourd'hui par un refus, sans surprise pour Daniel Künzi.

Recours au Tribunal fédéral administratif

Ce dernier attend désormais d'ici la fin de l'année la recommandation de transparence qui sera rédigée par le Préposé fédéral, afin qu'elle lui serve de base pour un recours contre le refus d'Armasuisse devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Avec, cette fois, l'espoir d'une décision contraignante à la clé.

Pour le militant et cinéaste de métier, engagé contre les F35, la LTrans aura prouvé, dans ce cas, son inutilité: «Elle aura surtout servi les intérêts d'Armasuisse, qui gagne ainsi beaucoup de temps.» Il prédit en effet qu'entre le début de ses démarches en avril de cette année, et la décision des juges du TAF, il se sera écoulé deux ans.

A ce jour, la Suisse a déjà versé 1,7 milliard de francs de manière anticipée pour les F35, dont le premier devrait être livré dans un an. Berne a par ailleurs engagé plus d'un milliard de francs en acomptes pour les Patriot, sans avoir encore reçu les systèmes commandés, attendus au plus tôt pour juin 2027.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus