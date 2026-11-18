Le Conseil fédéral alloue 25 millions de francs sur sept ans dès le 1er janvier pour la distribution matinale des journaux. Les éditeurs devront respecter les normes de travail et s’enregistrer auprès de l’Office fédéral de la communication.

Le Conseil fédéral soutient la distribution matinale des journaux

Le Conseil fédéral soutient la distribution matinale des journaux

ATS Agence télégraphique suisse

La presse locale et régionale recevra une enveloppe de 25 millions de francs sur sept ans dès le 1er janvier, a décidé mercredi le Conseil fédéral. Cette manne fédérale est destinée à la distribution matinale des journaux.

La distribution matinale (jusqu’à 6h30) permet aux lecteurs de disposer à temps d'informations actuelles, indique le gouvernement dans un communiqué. Les organisations spécifiques qui assurent cette distribution devront s'enregistrer auprès de l'Office fédéral de la communication.

Elles sont tenues de respecter les conditions de travail usuelles de la branche ainsi que différentes exigences comptables. Ces obligations garantissent que les fonds reviennent aux éditeurs.

Ce soutien repose sur une décision du Parlement et constitue le deuxième volet de l’adaptation de l’aide indirecte à la presse. La contribution annuelle allouée à la presse régionale et locale dans le cadre de la distribution ordinaire par la Poste a été augmentée de 30 à 40 millions de francs au 1er janvier 2026.